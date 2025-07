Nico Hülkenberg

Věk: 37 let

Tým: Sauber

Počet bodů: 37

Pořadí: 9. místo

O víkendu zažil v Silverstone formulovou pohádku. Jen si to představte, patnáct let jezdíte mezi elitou, jenže nikdy neskončíte v nejlepší trojce. Čekáte na to neuvěřitelných 239 závodů. To už ale neplatí, německý veterán se v Británii zaskvěl bronzem. S podceňovaným Sauberem dělá divy.