Za fotbalovou Spartu odehrál 109 zápasů v lize, v náročném prostředí zvládl pět sezon. Před rokem přestup do Boloni nevyšel, na druhý pokus už ale dohoda směr Serie A klapla. Martin Vitík (22) v obsáhlém povídání pro deník Sport a web iSport popisuje svůj vztah k mateřskému klubu, v němž zažil letenské vzestupy i pády. Osobnostně dozrál pro velký transfer a teď věří, že skok do elitní ligy zvládne. „Nastal ideální čas,“ říká reprezentační obránce, když se ohlíží i za minulou nepovedenou sezonou. Roční iSport Premium nyní za zvýhodněnou cenu >>>

Martin Vitík zažil ve Spartě skvělé i horší časy. Klubu pomohl ke dvěma titulům, domácímu poháru a především po 20 letech do hlavní fáze Ligy mistrů. Přestože zažil s klubem extrémní propad v minulé sezoně, zástupci Boloni na vysokého stopera nezapomněli.

Letos obnovili kolečko jednání a po loňském nezdaru dosáhli s Pražany i hráčem vytoužené dohody. Výsledkem je, že se z rodáka z Berouna stal hráč Serie A se smlouvou do června 2029 s opcí. „Moc se na novou výzvu těším,“ neskrývá, když do telefonu líčí své dojmy z čerstvě upečeného transferu.

Už jste vstřebal přestup do Itálie?

„Když jsem opouštěl kluky na soustředění v Grassau, bylo to pro mě hodně těžké, emotivní. Lidi ve Spartě mám rád, všechny trenéry, zaměstnance a další okolo klubu. Strávil jsem tam s nimi několik let, teď přišel čas se posunout dál.“

Máte za sebou hektické dny, že?

„Přesně tak. Z Německa jsem se přesunul do Itálie, tam proběhla zdravotní prohlídka a v Boloni jsem následně podepsal smlouvu. Jsem moc šťastný, že to takhle dopadlo. Cítil jsem, že tenhle posun potřebuju a teď nastala ideální doba.“

Rodil se přestup narychlo, nebo už jste na soustředění Sparty odjížděl s tím, že k něčemu podobnému může dojít?

„Všechno se událo celkem rychle, povedlo se to dotáhnout asi během deseti dnů. Na soustředění jsem odjížděl s tím, že Boloňa by opět ráda otevřela možnost mě získat. To byla jediná informace, se kterou jsem do Německa odjížděl.