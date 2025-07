Statečná horolezkyně Kolouchová (†46): Riskovala, aby zachránila jiného lezce

Inspirativní žena s velkým srdcem! V pondělí blízcí horolezkyně Kláry Kolouchové (†46), která zahynula při pokusu o výstup na horu Nanga Parbat, potvrdili, že pátrání po jejím těle bylo ukončeno. Milované hory maminku dvou dětí připravily o život, ona samotná v nich přitom loni jeden zachránila...

Ve svém posledním rozhovoru pro Český rozhlas Dvojka Klára Kolouchová popsala velmi náročný výstup na Annapurnu. Přiznala, že v nejtěžších chvílích se její myšlenky upínaly na rodinu. „Běželo mi v hlavě: Proč to zase dělám? Proč jim to dělám! A v ten moment si říkám, že když už to dělám, tak jim chci dát opravdu ten vrchol. Motorem jsou skutečně děcka, manžel a mí rodiče,“ popsala.

Desátá nejvyšší hora světa nenabídla jen velmi náročnou cestu na vrchol, ale také poměrně komplikovaný sestup. Po cestě k vrcholu totiž přišla přes vysílačku zpráva, že se níže nachází ukrajinský horolezec, kterému se udělalo špatně a potřebuje pomoc při sestupu. Obětavá a statečná Klára se rozhodla uvolnit svého šerpu a poslala ho, aby se pokusil muže zachránit. Sama pak zdolala vrchol, ale při sestupu zjistila, že je opravdu zle.

V momentě, kdy svého parťáka dohnala, byl totiž už Ukrajinec v bezvědomí. Dolů ho museli nést velmi pomalým tempem, Češka ale naštěstí byla výborně vybavená a svou duchapřítomností mu zachránila život.

„Vždycky, když lezu na vysoké hory, vozím s sebou lékárnu. Nějakou první pomoc a podobně, ale tohle byl extrémní případ, kdy ten človek byl v bezvědomí a absolutně nereagoval,“ popsala Klára děsivou situaci z odpoledne, kdy už by kvůli proměnlivému počasí měli být horolezci v bezpečí chat nebo stanů. „Já jsem vytáhla adrenalinové pero EpiPen a poprvé v životě jsem aplikovala lezci do svalu stehna adrenalin. A tím jsme ho opravdu nakopli,“ líčila Kolouchová s tím, že se ukrajnský horolezec po chvíli probral, otevřel oči a začal komunikovat. Skupina se tak mohla pohybovat výrazně rychleji a dostala se včas do výškového tábora, kam pro muže přiletěl vrtulník.

Hora zabiják

Letos v červnu Klára chtěla zdolat devátou nejvyšší horu světa Nanga Parbat. Po cestě na vrchol se u ní ale objevily zdravotní potíže a rozhodla se pro sestup, během kterého nešťastně uklouzla a zřítila se z velké výšky. Doprovázel ji sice šerpa, neštěstí ale zabránit nedokázal. Ani po několika dnech se její tělo nepovedlo najít, byla prohlášena za nezvěstnou a zůstane tak v horách...