Snoubenka Limberského má barber shop: Ostříhat Davida? To si netroufnu

Jak se zrodil nápad pořídit si holičství?

„Přišla jsem do Plzně, a říkala jsem si, co tady budu dělat? Na myšlenku otevřít si holičství mě přivedl kamarád, který má v Praze několik barber shopů, tak mě napadlo, proč to tady nezkusit. Přítel je fotbalista a zná hodně kluků, tak by to mohl být zajímavý nápad.“

Trochu se to tady liší oproti klasickým Barber shopům.

„Máme to tady udělané ve fotbalovém stylu. Vždyť kromě piva je tu i skvělý fotbal. David mi to tady pomáhal zařizovat a máme zde i jeho kopačky, které vydražil na podporu Mariána Čišovského a vyměněné dresy ze zápasů v evropských pohárech. Na zdi máme i fotografie významných fotbalistů s různými střihy na hlavě. V tomhle jsme trošičku jiní než ostatní barber shopy.“

Kdo všechno sem z fotbalistů Viktorie Plzeň chodí?

„Chodí sem skoro celá kabina. Roman Procházka, Jakub Brabec, Joel Kayamba, Daniel Kolář, často právě i David. Je jich dost a nerada bych na někoho zapomněla.“

Navštěvují vaše holičství i plzeňští hokejisté?

„Měli jsme tady pár hokejistů, ale nepoznala jsem je. Asi je to tím, jak mají na hlavách pořád ty helmy, tak ty tváře tolik neznám. Ale moji holiči říkali, že sem chodí.“

Troufla byste si i nějakého zákazníka sama ostříhat?

„Nedoporučovala bych to tomu pánovi. Kdyby vyloženě chtěl, tak bych ho strojkem vzala dohola. Vím, jak to má vypadat, ale v praxi to je horší.“

Stříhala jste někdy i vašeho snoubence Davida Limberského?

„Dva roky zpátky jsme mu přistřihla ofinu, když mu to trčelo, ale netroufla bych si ho ostříhat.“

V květnu budete mít svatbu, přijde se k vám váš budoucí ženich i ostříhat?

„Určitě a i po svatbě a doufám, že i další roky.“

Co vás ještě zaměstnává kromě holičství?

„Navrhuji plážové přehozy na plavky, moderuji, dělám choreografie různým akcím a ještě sem tam modeling. Doma rozhodně nesedím.“