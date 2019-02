SE SIMONOU: Jiránek o odvrácené straně slávy, pivu, autech i Rusku | iSport.cz

Devětatřicetiletý obránce v rozhovoru vzpomíná také na největší úspěchy své kariéry a země, které měl možnost poznat. „Každá z nich měla něco do sebe. Nejvíc se mi líbilo v Rusku, kde jsem strávil dvanáct let. Tam mi to hodně přirostlo k srdci, ale boršč bych přece jen uvařit nedokázal,“ usmívá se Jiránek, který aktuálně kromě jiného pracuje i jako expert deníku Sport v pravidelném pořadu Ligový Insider.

Došlo taky na mimofotbalová témata. Jakým nejlepším autem jezdil, proč mu před lety vůbec nechutnalo pivo a čím je vyučený? Odpovědi na tyto i další otázky najdete v novém díle pořadu Se Simonou!

SE SIMONOU: Řezník Jiránek promluvil o slávě. A má radši víno nebo pivo? 720p 360p REKLAMA

LIGOVÝ INSIDER: Jen spasitel Dočkal nestačí, Plechatého by si Baroš našel 720p 360p REKLAMA

LIGOVÝ INSIDER: Dočkalův příchod do Sparty? Odnést to může Kanga 1080p 720p 360p REKLAMA