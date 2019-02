SE SIMONOU: Koreis a Tlustý o rolích expertů. Kdo je v čem lepší? | iSport.cz

Skočili do jiné role. Bývalí hokejisté Jakub Koreis a Jiří Tlustý se před sezonou stali extraligovými experty na stanici O2 TV Sport. V novém díle pořadu SE SIMONOU se s reportérkou iSport TV Simonou Kubišovou pobavili o dojmech z nové štace. Odlišují se. Zatímco Koreis dbá na přípravu, Tlustý ji tolik neřeší. „Vím, že jsem v tomhle směru trochu línější. Těším se na play off, tam se tomu budu věnovat,“ říká rodák z Kladna s úsměvem. Co na ně říkají kamarádi? A kdo je v čem lepší?