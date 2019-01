SE SIMONOU: Brankář Komety Vejmelka hrál na kytaru! Přidal i sázku | iSport.cz

"Od mala jsem hrál na klavír a snažil se to skloubit s hokejem. Ale popravdě, ten klavír mě tolik nebavil, více méně jsem do toho byl donucený rodiči, ale díky tomu jsem se dostal ke kytaře," vyprávěl o svých hudebních začátcích 22letý gólman.

Co všechno dokáže z oblíbeného nástroje dostat? "Nechci říkat, že hraju nějak dobře, spíš jen základy. Co je potřeba k táboráku, tak zahraju, ale to je tak všechno," smála se jednička Komety, kterou lákají i bicí.

S kytarou vždy válel i plzeňský tvrďák Ryan Hollweg, který po vyhraných zápasech hrál a zpíval fanouškům. Jeho umění obdivoval i Vejmelka. "To jsem hodně sledoval. Vždy, když vytáhl kytaru, obdivoval jsem, že má na to sebevědomí. Asi bych si na to netroufl, protože ani tak dobře nehraju," sdělil brankář, který by se ale nebránil tomu, že by se po konci aktivní kariéry živil právě hudbou.

