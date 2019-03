<<<AKTUALIZOVAT>>>

10:12 Radim Žondra stále vinu popírá. Dnes už mimo jiné řekl, že policie udělala chyby při pořizování pachových stop.



9:50 Případ opět poutá velký zájem médií, všechna místa v menší soudní síni jsou zaplněná. Předsedkyně senátu Dagmar Bordovská pokračuje v provádění listinných důkazů, týkají se například výpisu telekomunikačního provozu z Prostějova, důkazů z oboru daktyloskopie nebo pachových stop z teplákové bundy tenistky, kde byla zjištěna shoda s obžalovaným. Mimo jiné i pachové stopy svědčí proti Žondrovi, stejně jako to, že jej tenistka poznala při rekognici.



9:22 Krajský soud v Brně čtením listinných důkazů pokračuje v projednávání případu napadení tenistky Petry Kvitové. Mohl by zaznít rozsudek.

Eskorta přivádí k brněnskému soudu Radima Žondru • Foto Jiří Nováček (Blesk)

9:00 Petra Kvitová zatím bojuje na turnaji v Miami kde už je ve čtvrtfinále. Porazila Francouzku Caroline Garciaovou 6:3, 6:3 a zaznamenala dvacátý vítězný zápas v sezoně.

