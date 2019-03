Kvitová prošla v Miami do čtvrtfinále, může se stát světovou jedničkou | iSport.cz

Kvitová si postupem do čtvrtfinále vyrovnala při svém desátém startu v Miami zdejší maximum. Mezi osmičkou nejlepších tu hrála jen v roce 2014. O semifinále se utká s Australankou Ashleigh Bartyovou, kterou porazila ve všech čtyřech vzájemných zápasech. Dvakrát se utkaly letos, Kvitová uspěla ve finále v Sydney i ve čtvrtfinále Australian Open.

Proti Garciaové odehrála Kvitová nejlepší zápas v letošním turnaji. Hned v první hře vzala soupeřce servis, o svůj ani jednou nepřišla a k výhře si pomáhala pestrou škálou úderů. K říznému forhendu i bekhendu přidala povedené prohozy, přesný lob a dobrým pohybem donutila Francouzku i chybovat.

Za stavu 6:3 a 5:2 byl zápas na více než hodinu a půl přerušen kvůli dešťové přeháňce. Po návratu Garciaová snížila při svém podání čistou hrou na 3:5 a i v dalším gamu tlačila, finalistka letošního Australian Open Kvitová ale komplikace nepřipustila a zápas po 85 minutách hry při prvním mečbolu ukončila.

Dvojnásobná wimbledonská vítězka má šanci probojovat se v Miami do čela světového žebříčku před Japonku Naomi Ósakaovou. Jistotu bude mít v případě zisku titulu, nebo když postoupí do finále a Rumunka Simona Halepová turnaj nevyhraje. "Jsem pořád tady a bojuju. Uvidíme, co přinese budoucnost," řekla Kvitová v Miami a zároveň dodala: "Já jsem už dosáhla velkých věcí dřív i teď při návratu. Jsem opravdu se vším spokojená."