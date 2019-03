Letité tajemství vyzrazeno. Bohdalová strávila noc se dvěma hokejisty!

Byla jejich talismanem. Ve Švédsku se na mistrovství světa ukázala i herecká hvězda Jiřina Bohdalová a hokejisté ji hned vzali za svou. „Dokázali jsme ji protlačit do haly. Tenkrát jsem Golonkovi říkal, ať řekne, že je to jeho manželka. Dostali jsme ji tam a byla v těch dvou zápasech s Rusy dokonce na střídačce,“ vyprávěl pro deník Aha! legendární útočník Jan Gusta Havel.

Dokonce prozradil, že s ní strávil i noc na hotelu. „Já jsem spal s Honzou Suchým a měli jsme ji na pokoji. Fakt jen na pokoji, ať si říká kdo chce, co chce. Prostě byla to fanynka, kterou jsme propašovali jen na na tyhle dva zápasy. Brali jsme ji jako našeho maskota. Jiřina byla úžasná ženská, co si budeme povídat, a vynikající herečka,“ řekl Havel.

Dodnes na Bohdalovou vzpomíná v dobrém. „Jsme velcí kamarádi. Měli jsme ji rádi, mluvila o nás vždycky hezky a nakonec nám proti Rusákům přinesla štěstí.“