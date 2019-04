Jak probrat Kladno v baráži? Jaromíre, konečně se už ohol!

Fanynky pláčou. Rošťácký úsměv hokejového boha se ztrácí kdesi v hlubinách křovinatého porostu, Jágr je za bubáka. Problém nahodit drsňáckou vizáž prý nemá. „No, roste mi to fakt hodně rychle. Bohužel ale samý šediny,“ přiznal Blesku se smíchem. Vousy k němu v poslední době tak nějak patří. „Naposledy jsem byl oholený tak před měsícem,“ přemítal.

Jenže co fungovalo v první lize i následně v jejím play off, to v baráži o extraligu absolutně nezabírá. Dva zápasy, nula bodů, nula gólů! Hokejové Kladno chřadne a nabírá manko. „Nedáváme góly, to je průšvih! Nedá se nic dělat, musíme na to zapomenout a jít dál,“ burcoval hrající šéf klubu před úterním třetím pokračováním s Českými Budějovicemi. Musí ale začít u sebe. Jak? Přece vzít žiletku a shodit rumcajsovský porost!