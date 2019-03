Štich se rozhodl povalit Jágra: Nebyl tak těžký. Já se na váhu bál podívat | iSport.cz

Jak moc si ceníte výhry vzhledem ke zdravotním okolnostem?

„Byl to první zápas. Nevěděli jsme, co od Kladna čekat. Koukali jsme se na nějaký video, ale to hráli v play off, proti nám mohli nastoupit jako úplně jiný tým. Musím říct, že nastoupili jako výborný tým, my jsme to tak nějak očekávali. Nedělali jsme žádný zbrklý věci, počkali jsme si na správný moment a vstřelili jsme první gól. Hlavně máme za zády stoprocentního gólmana. Když jsme udělali chybu, on to počapal. To je základ týmu.“

Zápas byl pro většinu týmu, která se jakž takž dostala do herního stavu, zřejmě dost vyčerpávající, viďte?

„Myslím, že jsme to zvládli docela dobře, hráli jsme krátká střídání, hodně jsme se točili, udělali jsme pro to maximum. Dobře jsme se připravili. Zápas jsme zvládli lépe, než jsme očekávali. Teď se musíme pořádně zregenerovat, dobře najíst a napít, abychom byli na neděli připravení.“

Řekl byste, že jste si s týmem dokázali, že i s průjmem jde vyhrávat?

(usmívá se) „Nevím, co na to říct. Co bylo, bylo. Byli jsme nemocní, ale už je to za námi. Hodili jsme to za hlavu a soustředili jsme se jenom na náš výkon v zápase. Hlavně jsme se na to nechtěli vymlouvat. Udělali jsme za tím černou čáru. Už nemá cenu o tom debatovat. Celý tým je připravený, doufám tedy, že nás po zápase nic nepostihne, ale do baráže jdeme stoprocentní.“

Jste typ hráče, který na ledě těží hodně ze své váhy. Před startem baráže jste přiznal, že během léčení salmonely jste ubral zhruba devět kilogramů. Kolik jste vážil ráno před zápasem?

„Na váhu jsem se docela bál kouknout. (směje se) Když jsem poprvé přišel na zimák, tak jsem měl pod sto kilo, teď už se nevážím. Budu teď jíst podle toho, jak se cítím.“

Jak těžké to bylo léčit?

„Myslím, že v sobě ještě něco máme. Má se to léčit dva až tři týdny, na to tady ale není čas. Čekali jsme jen na to, až přestanou křeče a průjmy a budeme moct jít alespoň na trénink. Vzhledem k léčení bychom asi ještě měli být doma, ale momentálně to nejde. Chceme bojovat za Piráty a urvat pro ně extraligu.“

Radek Duda řekl, že vás tato pohroma může ještě víc stmelit. Cítíte to stejně?

„Je to tak. Myslím si, že každý tady zažil muka. 98 procent hráčů si prožila hrozný muka. Možná je dobře, že jsme zapomněli na to, co bylo, vyčistili jsme si hlavy a přišli jsme možná ještě silnější. Nic horšího už nás asi potkat nemůže. Musíme do toho dát srdce.“

Evidentně jste ale neztratil nic na síle, když jste si trumfl povalit i přes sto kilo vážícího Jaromíra Jágra…

„Myslel jsem, že je trošku těžší, ale asi něco zhubnul. Nebyl tak těžký, jak se povídá. Hlavně nad tím, kdo tam proti vám stojí, vůbec nepřemýšlíte. Šli tam do našeho gólmana a scházela chvilka do konce zápasu. Není důležitý, jestli proti vám stojí někdo, kdo má sto, nebo sto padesát kilo, musíte udělat prostor a pořádek před gólmanem.“

Tento moment přišel těsně před neuznaným gólem Kladna. Jak jste viděl spornou situaci?

„Popravdě vůbec nevím, jestli byl puk pod naším hráče, nebo pod Justinem (Peters). Neviděl jsem to, takže nemohu komentovat.“

