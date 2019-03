Jágr o Růžičkovi i baráži: Soupeři jsou silnější psi, ale my rok neměli maso | iSport.cz

Po středečním tréninku zůstal jako obvykle na ledě déle než ostatní. Přidával si, místo puku si pohrával s těžkou gumou. V pátek vypukne měsíc pravdy. Dvanáct utkání o všechno. Cíl je zřejmý – pokusit se o návrat do extraligy. „Určitě se o to porveme. Ale nemám žádné velké oči. Jsem realista. Nechci, abychom se před nikým strachovali. Ale také se před nikým nepovyšujeme. Člověk musí být skromný,“ vykládal legendární útočník.

Už poté, co jste porazili v semifinále první ligy Jihlavu, jste říkal, že baráž je úplně jiná soutěž. V čem je zrádná?

(dlouho přemýšlí) „To je otázka, na kterou se těžko odpovídá. Zrádnost... Já nehledám žádné zrádnosti. Jsem realista, vidím, jak věci fungují. To znamená, že týmy z extraligy, ať člověk chce, nebo ne, tak i díky tomu, že mají větší finance, by měly být silnější. A měly by tedy být větší favorité. Na druhou stranu my jsme mužstvo, které je na vlně. Prošli jsme si těžkými zápasy, chceme se dostat na jejich pozice. Je to vyvážené. Spousta pro a proti, která narazí na sebe. A teď se uvidí, kdo vyhraje. Uvidíme.“

Může být vaší výhodou to, že jste na vítězné vlně?

„Jak bych to popsal... (přemýšlí) Kdybych měl uvést nějaký příměr, vždycky říkám, že to je jako když máš dva psy. Jeden je silnější, druhý o něco slabší. Ale ten slabší neviděl celý rok maso.