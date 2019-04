Chelsea napsala, že hraje se Spartou. Šlo o aprílový žert, nebo chybu?

V úterý už bylo na webu Chelsea vše v nejlepším pořádku a "Blues" lákali na boj se sešívanými. Den předtím ale vše bylo jinak, avízo hlásilo, že slavný celek se chystá na derby s West Hamem a pak na Spartu.

Letenský tým, který stejného úspěchu jako jeho úhlavní rival, tedy čtvrtfinále Evropské ligy dosáhl v roce 2016, se na Twitteru hned chytil. "Ahoj Chelsea, úplně chápeme, že jste zmatení, protože jsme nejúspěšnější a nejslavnější klub v Praze, ale teď hrajete se Slavií, promiňte," stojí ve štiplavém tweetu anglického účtu Sparty.

V úterý už bylo vše správně, londýnský klub se navíc vždy může omluvit na jednu věc - původní článek publikovali na apríla. Tak třeba to přeci jen nebyla chyba, ale jen popíchnutí do příštího soupeře.

Hi guys @ChelseaFC, we completely understand you are confused, since we are the most famous and most succesful club from Prague. But this time you play against Slavia, sorry...:( pic.twitter.com/z0EzQ9IhM3