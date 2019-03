Evropo, div se! Druhé čtvrtfinále za tři roky, jen čtyři země jsou na tom lépe | iSport.cz

Trenér Plzně Pavel Vrba v minulosti opakovaně hovořil o tom, že vzhledem ke stále více se rozevírajícím nůžkám mezi nejužší elitou a ostatními kluby, je „pravou“ soutěží pro týmy FORTUNA:LIGY Evropská liga, v níž mají na rozdíl od Champions League reálnou šanci na postup do závěrečných kol.

A tuzemským klubům se to daří naplňovat, protože v rámci střední a východní Evropy neexistuje země, která by měla od ročníku 2015/2016 mezi poslední osmičkou častější zastoupení než Česko. Před třemi lety do ní pronikla pražská Sparta, mimo jiné díky triumfu nad Laziem Řím. V mimořádném čtvrtečním večeru navázala na rivala z Letné Slavia.

Je to „jen“ Evropská liga, nicméně pouze čtyři domácí soutěže se mohou pochlubit větším počtem čtvrtfinalistů za zmíněné období. Nejvíce – podle očekávání – Španělsko, které reprezentovalo celkem sedm klubů. Za ním je s pěti účastmi Anglie, následuje Německo (4) a Portugalsko (3). České týmy se díky dvojímu zastoupení ocitlo se společnosti Itálie, Francie a Belgie! Ukrajina, Rusko či Nizozemsko měly za stejný časový úsek pouze jediného čtvrtfinalistu.

O tom, jak náročný je postup z osmifinále do čtvrtfinále Evropské ligy, nejlépe vypovídá ještě jiná statistika. A to počet zemí/klubů mezi poslední šestnáctkou. V ní totiž Česko tak vysoko není. Společně s Viktorií Plzeň, která před rokem neúspěšně bojovala se Sportingem Lisabon (padla v prodloužení), mají české kluby trojnásobné zastoupení (stále hovoříme o posledních čtyřech sezonách), což je řadí v Evropě na 8. až 10. místo. Například Rusko se dělí o druhou příčku s Anglií a Německem (7 klubů), ovšem mezi poslední osmičku se probojovalo pouze CSKA Moskva v minulé sezoně. Totéž platí o Itálii (dva kluby z šesti), o Belgii, Francii (dva ze čtyř) nebo Ukrajině (jeden ze tří).

Úspěchy Slavie a spol. potvrzují specifika nejvyšší domácí soutěže. Určitě nepatří k nejatraktivnějším, převládá v ní fyzicky náročný, soubojový fotbal, založený na taktice. Ve spojení s motivací a týmovou soudržností nabízí v „evropských“ duelech mix, s nímž si občas nedokážou poradit ani bohatší a silnější kluby.

Zastoupení zemí ve čtvrtfinále Evropské ligy od sezony 2015/2016 Španělsko 7 Anglie 5 Německo 4 Portugalsko 3 ČESKO, Belgie, Francie, Itálie 2 Nizozemsko, Rakousko, Rusko, Turecko, Ukrajina 1

