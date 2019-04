Kouzlo Nedvědovy půvabné dcery Ivanky. Roste z ní modelka!

Dcera viceprezidenta Juventusu »Grande Paola« (46) louská učivo ve škamnách univerzity na břehu Ženevského jezera, a když si odskočí na krátké vakace do Dubaje, stojí to za to!

Posílá na sociální síť kouzelné snímky pasující ke kráskám z modelingových mol. Ňadra, zadeček, vlasy, unylá tvářička. Tak tohle vše je zadané!

Rozkošná Ivanka patří italskému mládenci. Jmenuje se Giovanni Faruffini, nekope do meruny, a zapadá tak do plánů své české lásky: „Já bych nikdy svůj život nespojila s fotbalistou.“