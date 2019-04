Ščasný: Tým ukázal mentální sílu. Hráče uklidňoval, že fotbal není vše | iSport.cz

Věřil jste, že zápas stihnete ještě zvrátit na svoji stranu?

„Na lavičce jsem tomu věřil. Někdy to sice vypadá blbě, že s tím zápasem nic neuděláte, potřebujete i velkou dávku štěstí, ale při našem gólu to udělal Kanga fantasticky a Drchal to proměnil.“

Pamatujete, kdy jste si prožil tak velké nervy při zápase?

„Moc si toho nevybavím. Byl to typický pohárový duel. Zatímco v lize to skončí 1:1 a jdeme domů. Tady je to něco jiného. Myslím si, že pro fanoušky to byl zážitek, ale pro trenéry je to už horší.“

Penalty jste kopali v poháru už v minulé sezoně v Opavě. Cítil jste, že máte zkušené hráče a jste favorité?

„V takovém zápase bych o favoritech nemluvil. Nás měl srazit gól v 92. minutě, ale nestalo se tak. Ukázala se velká mentální síla týmu. Nezabalili jsme to, bojovali dál. Šanci měl Hložek, Drchal... Zápas mohl být zase otočený. Šlo se do penalt a to už je loterie. Nemá smysl něco vyprávět. Jediné, co jsem chtěl, tak jsem zklidnil hráče. Říkal jsem jim, že to je jen fotbal, jsou důležitější věci. Nakonec jdeme dál a jsem za to moc rád. Jsme v semifinále poháru a historie už se neptá, jak jste se tam dostali.“

Nečekal jste, že budete více nebezpeční?

„Rozdělil bych zápas na dva poločasy. Podle mě to bylo se šancemi sporadické na obou stranách. My jsme chtěli hrát vše fotbalově. A teplická agresivita, po našem dobrém vstupu, kdy jsme si dobře zabíhali na jejich pravou stranu, kde mají problém, ale nedokázali jsme toho využít, nám dělala problém. Až ve druhém poločase jsme se vyrovnali se špatným terénem, začali jsme hrát jednoduchý fotbal. Začalo se hrát nahoru dolů. U konce jsme měli opět navrch, ale nijak se to neprojevilo. Byl to zkrátka typický pohárový zápas. Zatímco v Boleslavi jsme si vytvořili spoustu šancí a nevyužili je, dnes jsme dali dva góly.“

Benjamina Tetteha jste střídal už v poločase. Co za tím stálo?

„Řeknu to tak, jak to je. Benji ví, že není v optimální formě. Měl jsem s ním pohovor a řekl jsem mu, ať pracuje dál. Hlavně v tréninku, že to zase přijde. Usoudili jsme, že proti Teplicím potřebujeme hráče, který půjde do soubojů. Bude se posouvat do těžiště hry a půjde do každého gólového míče. To se u Tetteha nedělo. Proto šel do hry Drchal.“