Smetánka si vyšla na fotbal! Kdo všechno fandil Slavii proti Chelsea?

Vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička se choulil do deky. To šéf České televize Petr Dvořák (vpravo) byl na zápas mezi Slavií a Chelsea lépe vybaven • Martin Sekanina (Blesk)

Na hřišti slávisté proti Chelsea potili krev, to na čestné tribuně byla pohodička. Klábosilo se, popíjelo a byla dobrá nálada. Tedy alespoň do 86. minuty, v níž úvodní čtvrtfinále Evropské ligy rozhodl hostující Alonso! To už většina prokřehlých hostů byla zachumlaná v dekách, které pro ně byly připraveny.