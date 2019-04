Trpišovský: V některých fázích jsme hráli skvěle, ale převládá zklamání | iSport.cz

Mrzí hodně, že jste neuhráli alespoň remízu?

„Bohužel to skončilo nejhorším možným výsledkem – prohrou a ani jsme nedali gól. Myslím, že zápas měl dvě roviny. Předvedli jsme velmi dobrý výkon v první půli, kdy jsme hráli tak, jak jsme si připravovali. Ale ve druhé půli jsme trochu ztratili linii hry, hodně času jsme strávili bez míče. Nedokázali jsme tolik tlačit na rozehrávku Chelsea, ta pak byla nepříjemná. Hráči do toho dali všechno, což je v takovém zápase logické. Zároveň jsme ale měli i určitou kvalitu a obrovskou snahu.“

Co výsledek znamená pro odvetu?

„Samozřejmě nám narušuje postupové plány. Kdybychom vydrželi celý zápas hrát jako v první půli, výsledek by byl lepší. Paradoxně jsme měli dvě velké šance až ve druhé půli, ale tyhle velké zápasy jsou vždycky o produktivitě. Z přečíslení tři na dva prostě musíme dát gól. Bohužel v posledních fázích jsme neměli potřebnou kvalitu, ovlivnila to i síla soupeře. O některé slibné příležitosti jsme se sami připravili. Ale velká pochvala pro kluky, odpracovali to. V některých fázích jsme hráli skvěle, i když samozřejmě převládá zklamání.“

Jak se vám líbil výkon střídajícího Josefa Hušbauera?

„Na hřiště šel proto, že jsme věděli, že potřebujeme vyhrát. Měl finální přihrávku do šance na Bořila, je to jeden z mála hráčů v našem týmu, který takový pas umí vyprodukovat. Kdyby chytal jiný brankář než Kepa, byl by to gól. I jeho další zákrok proti Traorému… Myslím, že to by zvládlo jen málo gólmanů.“

Nezaspal Hušbauer před inkasovaným gólem?

„Alonso primárně nebyl jeho hráč, měl s ním jít Mick (Van Buren). Přesně nevím, vzniklo to po ztrátě míče. Musím se na situaci podívat.

Svou roli tedy splnil?

„Splnil ji dobře. Potřebovali jsme dostat ze hry Jorginha, což byl nejdřív úkol Stocha a pak na něj šel Pepa. Podařilo se mu to. Pro nás je důležitý, má nejrychlejší herní myšlení. Vždycky na hřišti potřebujete určitou směs hráčů.“

V čem byl rozdíl třeba oproti zápasům s Genkem nebo Sevillou?

„Proti takhle velkým týmům prostě nebudete mít deset šancí. Nám se dařilo v předešlých zápasech proměňovat vyložené šance. Tentokrát nám chybělo lepší řešení, o některé dobré situace jsme se připravili. Je to těžké… Někdy dáte gól ramenem a ani nevíte jak, někdy uděláte všechno dobře a gól to není. Tentokrát nám to tam bohužel nespadlo.“

Budete v odvetě chtít hrát podobně aktivně?

„Určitě se o to budeme snažit. Ale Chelsea je doma trochu jiná. Záleží na složení, ve kterém nastoupí. Když naskočili Hazard, Loftus-Cheek a Kanté, tak hned zatopili pod kotlem a přinesli velkou kvalitu. Nejdůležitější bude, abychom na Stamford Bridge podali stejný výkon jako tady. Budou nám tam ale chybět fanoušci, kteří nás zase hnali. Atmosféra byla skvělá, i když dvě tisícovky příznivců chyběly.“

Proč jste relativně brzy střídal Miroslava Stocha?

„Měl náročnou roli, středoví hráči se museli hodně přemisťovat. Už jsme se ve druhé půli dostávali pod tlak a chtěli jsme nahoru nasadit čerstvé hráče. Zvýšit aktivitu a dostat se ke standardkám. To se povedlo, v závěru jsme měli rohy. Stochův post byl primárně důležitý tím, aby vyřadil ze hry Jorginha. Střídán byl hlavně kvůli náročnosti jeho hry.“

Vše o Slavii čtěte ZDE>>>