Proti Chelsea kmital jako divý. Hloupý gól, Hazard nás motal, mrzelo Ševčíka | iSport.cz

Životní zážitek?

„Přesně tak. Jsem odmalička fanoušek Chelsea, pro mě to byl splněný sen. Když jsem byl menší, měl jsem i dresy Lamparda, Drogby.“

Teď jste si dres vyměnil?

„Určitě. Mám Williana, takže jsem spokojený.“

Byl jste o to víc namotivovaný, když jste hrál proti týmu svého srdce?

„Určitě. Je sen zahrát si takový zápas. Všichni jsme šli do utkání s tím, že budeme makat na sto procent. Bylo to střetnutí, které tu třeba nemusí zase pět let být, ale já doufám, že bude.“

Jak spokojený jste s tím, co jste proti Chelsea předvedli?

„Z výsledku jsme trochu zklamaní, ale výkon jsme podali stoprocentní, ne-li víc. V závěru jsme inkasovali trochu hloupý gól. Mrzí nás to.“

Co jste si říkal v úvodu, kdy se ukázalo, že proti favoritovi můžete hrát?

„Začali jsme si věřit a myslím, že celý první poločas probíhal tak, že jsme se nebáli hrát. Řekl bych, že jsme hráli velmi dobře.“

Jak jste se cítil na hřišti vy sám? V základní sestavě jste nastoupil po dlouhé době.

„Fyzicky to bylo fakt hodně náročné. Dostat se do tempa v takovém zápase, kdy je to nahoru dolů, je hodně těžké.“

Překvapilo vás, že si Chelsea proti vám tolik šancí nevypracovala?

„Tak překvapilo… Myslím, že jsme hráli opravdu dobře a zodpovědně dozadu a do nějakých extra šancí jsme je nepouštěli. Dali sice břevno, ale to je taková klasická fotbalová věc, kdy si to záložník navede na střed, ale nemyslím si, že to byla nějaká stoprocentní šance.“

Jak ovlivnil zápas příchod Edena Hazarda ve druhé půli?

„Musím říct, že když nastoupil, motal nám hlavu všem. Je to neskutečný hráč. To, co umí s míčem, je neuvěřitelné. Je sebevědomý. Je na top úrovni jako Ronaldo, Neymar a tito hráči.“

S čím půjdete do odvety?

„Určitě uhrát co nejlepší výsledek. Takový, po kterém bychom třeba ještě postoupili.“

Dodá vám takový výkon sebevědomí do derby se Spartou?

„Myslím, že jsou to odlišné zápasy, ale do derby půjdeme stejně jako do tohoto utkání. Taky ho budeme chtít zvládnout.“

Nesebralo vám to až moc sil?

„V týmu je nás plno dobrých fotbalistů. Myslím, že trenér to vymyslí tak, abychom byli dobře připravení.“

