Šafářová k rozvodu Plekance: Snažím se být v pozadí. Musí si to vyřešit sami

Už dřív několikrát prohlásila, že to nebyla ona, kdo rozbil manželství mezi jejím současným přítelem a zpěvačkou Lucií Vondráčkovou. Víc už se na tohle téma nechce vybavovat. „Mám čisté svědomí. Snažím se být v pozadí, musí si to vyřešit oni mezi sebou. Absolutně do toho nezasahuju. Každopádně mě mrzí, když se objevují fámy, které nejsou pravdivé. Ale to, bohužel, asi nezměním,“ reaguje Šafářová, velká hokejová fanynka.

Teď svoji pozornost dělí mezi Kladno, které se chce skrz baráž vrátit do extraligy, a Kometu. Té fandí odmala. „Liberec je pro ni v semifinále těžký soupeř. Ale věřím, že to dobře dopadne,“ přeje si tenistka, která se hned po rozhovoru, který probíhal v Praze, vydala do Českých Budějovic.

Rytíři si v ní zatím vedou obstojně. „Moc jim držím palce. Věřím, že nakonec extraligu vybojují!“ doufá Šafářová.

Sympatie pro sport toho druhého jsou vzájemné, také Plekanec má tenis ve velké oblibě. „Hrál jsem ho odmalička, vždycky jsem se na něj i rád koukal. Po hokeji mě bavil nejvíc. Takže v tom se nic nemění,“ reaguje útočník, který v NHL odkroutil 1001 zápasů. Jeho partnerka barážové bitvy o všechno většinou sleduje přímo z hlediště.