Láska šampiona Nečase Nikola jde pod kudlu: Nová prsa!

Láska Martina Nečase Nikola Mertlová se chystá na operaci prsou.
Prozpěvuje si, proplouvá životem a natáčí vlogy. V tom posledním čiperka hokejového esa z Colorada Martina Nečase (26) Nikola Mertlová (26) ukázala, že se úplně topí ve šminkách.

Na krásu je absolutní odbornice. „Ano, vím, že to není normální, ale tohle je můj svět,“ přiznala. Taky se pochlubila, jak se na Kokoříně věnuje turistice a na závěr oznámila žhavou novinku: „Jdu na prsa. Jdu si je lehce zvětšit. Opravdu jen o trošku,“ vypálila intimní novinku.

„Budu tam mít trošku svého tuku, aby to bylo co nejvíc naturální,“ dodala s tím, že o tom dlouho přemýšlela a na plastiku chtěla jít až po porodu. „Ale teď mám pocit, že v nejbližších pár letech děti nechci, tak jsem to přehodnotila.“

„S malými prsy jsem žila šestadvacet let a je to hezký, v pohodě a sexy. Teď jsem si je rozhodla zvětšit.“ uzavřela debatu s tím, že na zákrok jde už v pondělí. 

