Chudák Tiger Woods! Proč ho navlékli do 22 let starého saka?

Golfista si vyrazil do kina s dámským doprovodem • Profimedia.cz

Tiger Woods a Phil Mickelson si to rozdají v exhibičním zápase o 200 milionů korun • Profimedia.cz

Loňský vítěz Patrick Reed obléká do zeleného saka pětinásobného šampiona Masters Tigera Woodse • ČTK

Tigerovi Woodsovi padlo sako dvaadvacet let staré sako jako na míru... • Koláž VIPsport

To jsou ale zvyky. Miliardář, který si potrpí na módu, chce být za každých okolností šik a teď tohle; golfového šampiona Tigera Woodse (43) po senzačním triumfu na Masters v Augustě navlékli do dvaadvacet let starého zelného saka, symbolu slavného vítězství.