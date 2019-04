Seš tlustej, vrať se na farmu. Hvězdný Laine se špičkoval se soupeřem | iSport.cz

Blues trochu překvapivě ovládli obě utkání ve Winnipegu, a to se úplně nečekalo. Na ledě byla pořádná zábava nejen díky vstřeleným brankám. Pnutí totiž rychle vzniklo mezi dvěma hromotluky, stokilovým třicátníkem Maroonem a o deset let mladším a téměř dvoumetrovým Lainem.

Co si tihle dva ve druhém utkání říkali, zaznamenaly mikrofony a všechno bylo slyšet v nedělním zápase číslo tři.

„Seš tlustej," popíchl Laine urostlého Maroona, jehož oficiální váha je 103 kilogramů. „Jsem baculatej, ale efektivní," vrátil mu to s úsměvem na tváři útočník St.Louis, ale seveřan ještě pokračoval.

„Vrať se na farmu," snažil se dál hráč Jets, i když Maroon hrál naposledy v AHL v roce 2013. „Nemůžu, mám teď stejně bodů jako ty," smázl Laineho americký forvard.

Zábavné.

Transcript of the chirping between Patrik Laine and Patrick Maroon in Game 2 pic.twitter.com/WuVFDtmW7Q — Brady Trettenero (@BradyTrett) April 15, 2019

Tehdy to platilo, po neděli už je tomu jinak. Winnipeg se po dvou domácích prohrách poprvé radoval z urvané výhry, na ledě Blues slavil v poměru 6:3 a Laine pomohl gólem a nahrávkou. Silák Maroon tentokrát bodově mlčel a zapsal jen jeden záporný bod.

„Drželi jsme se plánu, snažili se nic moc nevymýšlet a hrát prostě naši hru," vykládal po utkání pro NHL.com Laine, který skóroval jedinkrát během posledních devatenácti zápasů základní části, ale v sérii s Blues uspěl zatím pokaždé.

A že vyřazovací část nemá s play off nic společného ukázali i hráči St.Louis, i když v jejich podání to moc příjemné nebylo. Posledních sedm utkání na domácím ledě totiž dokázali vyhrát, v neděli ale hned první domácí bitvu v bojích o Stanley Cup ztratili. A nepomohlo ani to, že v zápase otevřeli skóre.

„Dneska nám to nesedlo, hráli jsme špatně a nedokázali s nimi držet krok," řekl právě autor úvodní trefy David Perron.

Tentokrát nedokázal pomoci ani gólmanský mág Jordan Binnington, který sice v první třetině chytil všech třináct střel, ale pak pustil šest gólů ze šestnácti pokusů. Málo byla i jeho asistence na úvodní gól zápasu.

„Příště musíme být před naši brankou trochu důraznější. Tentokrát jsme jim dovolili zbytečně moc," zlobil se kapitán Alex Pietrangelo.

VIDEO: Sestřih utkání St.Louis - Winnipeg