Ukradené zlato! Finky už slavily na MS titul, pak přišel neuvěřitelný šok | iSport.cz

Vzduchem létaly hokejky, rukavice i helmy. Trefa Petry Nieminenové do odkryté branky odstartovala ve finském Espoo vítěznou euforii, gól v prodloužení finálového utkání znamenal vůbec první triumf finských hokejistek v historii světových šampionátů. Čekání na prolomení severoamerické nadvlády skončilo.

One last look at the Goal that wasn’t for Finland. #WomensWorlds pic.twitter.com/tNeEcve4gp