Do hlídání Janka i devítiměsíčního Darka musela zapojit celou rodinu. S mladším synem jezdí na tréninky, kde ho hlídá jedna babička, druhá babička se pak střídá v hlídání staršího potomka s partnerem Báry Lukášem.

„Jsme do toho zapojení všichni, ale všichni tomu věří a nikoho to extrémně nezatěžuje, nikdo to nesabotuje. Pořád jsem neslyšela, abych se na to vykašlala, že to nemá cenu,“ řekla Radiožurnálu.