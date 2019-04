Kouč Jelínek prozradil, proč Jágr stále vládne! Můžou za to opiáty!

Kde hledají klíč k úspěchu? Marián Jelínek je roky nablízku těm nejlepším sportovcům a dobře tedy ví, co jim dopomáhá k vítězství. „Jednoznačně rozhoduje vnitřní nastavení. Výkon ve sportu je průsečíkem tří faktorů. Stavu fyzického těla, psychiky a nefyziologických zdrojů energie. Veškerá pozornost se zaměřuje jen na to první, tedy svaly, cvičení, tréninky, taktické přípravy, správnou výživu a pitný režim. V tom mezi hráči není až tak moc velký rozdíl,“ řekl Jelínek pro týdeník Reflex.

A odtajnil, co mají navíc opravdu velcí hráči. „Jde o přidanou hodnotu, která vychází z psychiky – nemají strach z neúspěchu a nebojí se vyhrát. To má obrovské důsledky. Myšlenky na strach z neúspěchu vedou například k dechové nedostatečnosti, tuhnutí svalů a v konečném efektu hře na jistotu. Tohle Jágr nemá, je to člověk do krizí, které ho nabíjejí.“

Jágrovým velkým plus je podle zkušeného trenéra hlavně jeho mozek. „Začátkem 20. století vědci objevili, že mozek pracuje na určitých frekvencích. V běžném životě se nacházíme ve fázi beta, což je 13 až 30 hertzů. Jsou lidé, co se dokážou naladit do fáze alfa (7 až 13 hertzů), a to ať meditací, nebo soustředěním na výkon. Výsledkem je, že tělo produkuje endorfiny, přirozené opiáty, které ovlivňují mentální stav člověka.“