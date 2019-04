Legenda Nový o Jágrových střelách i povaze šampiona. Dočká se titulu? | iSport.cz

Dvojnásobný mistr světa z let 1976 a 1977 nechyběl u toho, když v neděli Kladno před fanoušky slavilo návrat mezi elitu. Také on, vedle Jágra asi nejvýraznější persona v historii klubu, byl nadšený. A s napětím už Milan Nový vyhlíží, jak to klubu jeho srdce půjde v extralize. Sci-fi by v nejbližších letech nemusel být ani titul...

Kdy jste začal věřit, že Kladno baráž úspěšně zvládne?

„První těžký krok byl, když jsme po dvou úvodních porážkách porazili doma 2:0 Budějovice. Jak kluci potom začali vyhrávat, tak jsem si myslel, že druhé místo uhrajeme. Byl jsem se podívat i jednou přímo v Chomutově, díky Jaromírovi jsme tam vyhráli. Byly to hrozně důležité body. Navíc to krásné sólo, jaké předvedl... To byla paráda. Myslím si, že je v republice spousta lidí, kteří Kladnu návrat přejí. Ale nebýt Jaromíra a Tomáše (Plekance), tak nevím nevím... Všichni hráči byli důležití, ale oni dva byli rozdíloví.“

Jak vám bylo, když Kladno úvodní dva zápasy proti extraligovým týmům prohrálo?

„Možná to byly až moc kruté výsledky na to, jak vypadala hra. Ale nejtěžší určitě bylo se z toho za dva dny vzpamatovat. Když máte skóre z úvodních dvou zápasů 0:7, tak to není žádná sranda. Člověk neví, jestli to otočí, nebo ne. Takže to následné domácí vítězství 2:0 nad Motorem bylo hodně vybojované. Vydřené. Ale hrozně důležité. Pak se kluci rozjeli. Bylo vidět, že kdyby neměli kondici a nepracovali, nemohli by vyhrát sedm zápasů za sebou. Bylo na čem stavět. I co jsem se bavil s trenéry, bylo vidět, že tým má výborně natrénováno.“

Čekal jste, že bude 47letý Jágr takhle válet?

„Čekal jsem, že bude hrát dobře. Ale že bude nejlepší? To až tak ne... Protože dlouho předtím nehrál. A stejně udělal v deseti zápasech třináct bodů, z toho deset gólů, to je prostě fenomenální výkon. Opravdu neuvěřitelné.“