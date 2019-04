Velké odhalení! Jaké měl Schumacher plány před tragickou nehodou na lyžích?

Bylo to náplní jeho života. Michael Schumacher chtěl podle svého někdejšího manažera Williho Webera dostat syna Micka do formule 1. „Michael věděl, s kterými týmy může mluvit a jak pracují. Měl dlouholeté zkušenosti a Mick v F1 byla jeho velká ambice,“ prozradil Weber pro web motorsport-total.com.

„Byl by to skvělý příběh. Velmi by se mi to líbilo,“ rozplýval se manažer. Tento scénář ale zhatila magický nehoda na lyžích v prosinci 2013, kdy se Schumacher vážně zranil. Nikdo od té doby neví, jak na tom někdejší šampion je po zdravotní stránce. Přesto si mladý Mick dokázal poradit i bez otce a pomalu kráčí za jejich společným snem.

Stal se členem jezdecké akademie stáje Ferrari a letos si už dokonce vyzkoušel jízdu ve dvou monopostech formule 1. Sen se možná už brzy stane skutečností a jméno Schumacher se vrátí.