Luxusní auta za 1, výkony za 5! V čem se sparťané sjížděli na Letné po ostudě v derby

Po pohárové hanbě 0:3 u největšího rivala v Edenu, kde ani nevystřelili na bránu, se jim do práce zrovna nechtělo. Není divu, vždyť za jejich ostudný výkon by si zasloužili jezdit tramvají a donekonečna se fanouškům omlouvat.

Místo toho sparťané zamířili na Letnou ve svých nablýskaných kárách. Tréninku se tam však zúčastnila jen hrstka náhradníků, ostatní při regeneraci vstřebávali fakt, že jim byl zase odvolán trenér.

Bez důvěry

Po nadějném začátku jara se totiž sparťané opět propadli do mizérie, což teď odnesl Zdeněk Ščasný. „Asi to bude psychikou. Nejsme horší fotbalisti, jen prostě přestaneme sbírat body a celkově se rozsypeme,“ kroutil obránce Štetina hlavou, do níž se v derby při odkopu sám napálil a daroval tím slávistům gól jako na podnosu...

Jediné pozitivum pro skleslý mančaft je fakt, že zápasy nyní jdou v rychlém sledu. „Zbývá nám šest kol. A každý zápas teď jdeme vyhrát, jinak už to nejde!“ burcuje před zítřejším mačem proti Opavě brankář Heča, jenž jako jediný proti Slavii obstál.

Léčba šokem

I zaskakující kouč Michal Horňák věří, že hůř už být nemůže. „Hraje pro nás čas. Kdyby se hrál klasický týdenní cyklus, tak se v tom možná budou kluci patlat víc. Ale takhle to teď nejde. Šok, výměna trenéra a hned do dalšího zápasu, který chceme vyhrát!“ říká někdejší reprezentant, který v realizačním týmu na Letné působí už pátým rokem.

Co když ale v Opavě přijde další rána? „Čeká nás houževnatý a těžký soupeř, ale jak říkám: Je dobře, že kluci nemají moc času se tím zatěžovat. Máme velice kvalitní tým, jenom jsme nezvládli pár zápasů. Musíme zase najet na vítěznou vlnu!“ hlásí Horňák.

