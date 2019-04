Kvitová promluvila o životě tenistky: Samota a smutek! Jak zahání chmury?

Skoro celý rok je na cestách po různých koutech planety. Kromě náročného cestování tenistku Petru Kvitovou sžírá ještě odloučení od nejbližších lidí jejího života.

„Vedu takový osamocený život. Hotely mi nevadí - ty máme pěkné a já navíc nejsem náročná. Stačí mi dobrá postel a čistá koupelna. Ale smutno mi bývá. Během dne mám kolem sebe trenéry a další lidi, ale večer přijdu na pokoj a jsem tam sama,“ řekla tenistka v rozhovoru pro Magazín MF Dnes.

Snaží se tak alespoň zabavit, aby zaplnila prázdnotu. „Mám mobil, počítač, knížku, ale to je tak všechno. Někdy už je té samoty moc. Většinou se to snažím zaspat. Pustím si nějaký český film nebo seriál a zkusím zapomenout. Nebo napíšu domů, ale to taky nejde vždycky,“ povzdechla si Kvitová, která se utěšuje tím, že jednou tohle všechno pomine.

Udělat radost jí může už nedělní finále ve Stuttgartu. O velký úspěch se popere s Kiki Bertensovou.