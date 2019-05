Jsem muž, nebo žena? Syn basketbalové legendy Magica Johnsona tápe

Syna basketbalové legendy proslavila reality show Bohaté děti z Beverly Hills. Jeho vášní jsou nejrůznější módní výstřelky. Naposledy se EJ procházel ve vysokých kozačkách ulicemi Los Angeles, v šatech od Louise Vuittona a s černou kabelkou z krokodýlí kůže.

Nicméně popřel spekulace, že si nechal změnit pohlaví a je transsexuálem. „Zvažoval jsem to, ale neměl jsem ten pocit, že jsem ve špatném těle. Stoprocentně vím, že ve svém těle jsem spokojený,“ řekl. Co na to Magic? Svého magického synka všude podporuje.