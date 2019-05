Co zbylo po Pavlu Perglovi (†40)? Sestra promluvila. V autě našli tajemnou fotku!

Víte z dostupných dokumentů, kdy přesně Pavel zemřel?

„Ne. Úmrtní list vystavený v Česku je bez uvedení data úmrtí. Naposledy byl viděn sousedy loni 30. dubna v 16:30, pomáhal jim kopat bazén. Oběšeného ho našli v pronajatém řadovém domě, který teprve dva měsíce sdílel s partnerkou Denise, 1. května v 11:30. Měl se oběsit na dvou svázaných opascích, které byly upevněny k zábradlí schodiště. Dole byla převrácená bílá židle.“

Našel se dopis na rozloučenou?

„Žádný dopis prý nalezen nebyl. Tělo našla jeho německá partnerka Denise po návratu z návštěvy, takže by se to chtělo zeptat hlavně jí. Ten den, kdy se to stalo, o tom zavolala až v půl páté večer mému synovi. Mohl být také v Pavlově notebooku, ale ten nám Denise odmítla vydat.“

Zní to, jako byste pochybovali o věrohodnosti těch zpráv.

„Byla jsem tam den po jeho smrti. Denise s matkou si v domě, kde se oběsil, zrovna vařily guláš. Prý doma ještě uklidil, nakoupil, vyžehlil a složil prádlo. Nedává to smysl.“

Co z jeho věcí vám daly?

„Máme jen tašku se sportovními věcmi, která byla v kufru jeho auta. Doklady, platební karty – to vše se prý ztratilo, řekla Denise. Jeho mobil a počítač také nemáme. Denise mi řekla, že když ho našla, byly otevřeny dveře z obýváku na zahradu a údajně tam zůstal i její pes Mauglí. Nevěřím, že by aspoň neštěkal, na což by mohli reagovat sousedé. Také nevěřím, že ona byla skutečně od pátku u rodičů v Döbelnu, jak tvrdí.“

Spekulovalo se, že za sebevraždou mohla být krize v jejich vztahu.

„Měli problémy, ona se s ním chtěla rozejít. Pavlík říkal, že ho deptala už v těhotenství, všechno, co udělal, bylo špatně. Ptala jsem se Denise a ona mi to v podstatě potvrdila.“

Myslíte si, že to vše mohlo vést k sebevraždě?

„Do hlavy nikomu nevidíte. Upřímně říkám, že s Denise se bratr poznal krátce po rozvodu s první ženou Karolínou, kterou moc miloval. Potřeboval zaplnit prázdné místo, cítil se sám. Neměla jsem ani pocit, že by ji miloval. A ona? Po Pavlově smrti si smazala všechny jejich společné fotky z Facebooku. I to o něčem svědčí.“

Jak dlouho spolu byli?

„Znali se od února 2016. A malá Zoey se jim narodila v prosinci téhož roku. Pavel v podstatě Denise nestihl poznat. Byli spolu na dovolené v Singapuru a Pavel mi psal, že měl chuť od ní utéct, prý to s ní bylo k nevydržení. To už byla v začátku těhotenství.“

Pavel měl za sebou kariéru profesionálního fotbalisty, dva tituly se Spartou, 14 zápasů v Lize mistrů. Jak na tom byl fi nančně?

„Říkal, že co vydělal a ušetřil, dal do akcií. Netušíme do jakých, nevíme, kde skončily. Prý se mu o ně někdo staral. Peníze ve smrti roli hrát mohly, ale je to jen naše domněnka. Možná ho o úspory někdo připravil, ale to je věc, kterou by se měla řešit spíš policie.“

Co přesně máte na mysli?

„V jeho autě jsem našla zmuchlanou fotku. Je na ní pes u studny bez poklopu. Působí to zle, depresivně. Třeba ho někdo vydíral a chtěl zastrašit, že v té studni skončí. Nevím, neumím si vysvětlit, kde se ten obrázek vzal a proč ho zmuchlal. Pořád nám to leží v hlavě.“

Ukazovala jste to policii?

„Ano, české. Německá podle mě pochybila, nezajistila stopy z místa činu, dům nezabezpečila. Dodnes nevíme, z čeho usoudili, že šlo o sebevraždu. Nenařídili ani soudní pitvu. Čekala jsem, že maminka dostane vyrozumění buď od policie, nebo konzulátu, že jí zemřel syn v zahraničí. Doposud ho stále nemá. Konzulát v Drážďanech, kam Magdeburk spadá, dostal informaci o bratrově smrti až loni v červenci.“

Bude to nějak pokračovat?

„To doufám! Případ si převzala naše kriminální policie, která požádala německou policii o vydání spisu. Snad se dočkáme...“

Ještě něco vás zarazilo?

„Jela jsem do Magdeburku hned druhého května. Tělo chtěli hned ten den zpopelnit bez pitvy. Protestovala jsem. O tom by přece neměli rozhodovat bez nás – s Denise nebyli ani sezdaní. Nakonec jsem zařídila převoz těla do Česka.“

Tady pak pitva proběhla?

„Ano. Nebyly zjištěny stopy násilí. Ani alkohol nebo nějaké léky. Bylo nám řečeno, že desátý den už je pozdě na zjištění stop po nespecifikovaném násilí. Pohřeb byl v Břevnovském klášteře, kde to měl Pavel rád. Měl tam i svatbu, to bylo v srpnu 2005.“

Na pohřbu nebyla Pavlova německá partnerka ani její matka. Proč?

„Nepozvaly jsme je, i když původně jsme to měly v plánu. Jejich chování se nám nelíbilo, ani mámě nevyjádřily soustrast. A při návštěvě v místní pohřební službě mi řekli, že nezaplatily ani 123 eur za odvoz těla v Německu na patologii. Neměly ani dost úcty tohle řešit.“

Věříte, že se může ještě něco objasnit i rok poté?

„Moc bych si to přála. Pro Pavlíkův i náš klid. Zničilo to naši rodinu. Strýček Pavel byl pro mé dva syny modla. Starší syn z toho ochrnul na půlku obličeje. Pavlův otec zemřel. Za rok bezvýsledného zjišťování a komunikací s úřady jsem si sáhla na dno svých sil. On tolik miloval svou dcerku Zoey... Dodnes nemáme klid. S tím se dá naučit žít, ale nosíte to pořád v sobě.“