Hektická noc hrdiny Bartošáka: Výhra nad Švédy, úprk domů a narození syna!

Jako správný gólman umí zcela vypnout a soustředit se jen na zápas. Ještěže tak! Běžného smrtelníka by totiž myšlenka na eminentní porod vyvedla z rovnováhy. Bartošák to však bral úplně v klidu. A to přesto, že jeho snoubenka Dominika má už dávno po termínu!

„Patrik ji nutí chodit do schodů, aby se to už narodilo,“ směje se zdroj Blesku z kabiny nároďáku. „Pokud se to nepovede do neděle, tak už porod vyvolají,“ dodal s tím, že právě konec víkendu by byl na porod ideální. Češi totiž mají volný den a do pondělního zápasu s Rusy by měla stejně naskočit posila ze zámoří Pavel Francouz (28).

Hokej ale musel jít stranou už v sobotu, kdy Česko nastoupí proti Norsku! „Vyšlo to na minuty. Patrik Bartošák odchytal druhé vítězství proti Švédům v řadě a v noci odjel do Ostravy, aby asistoval u příchodu Bartošáka juniora na svět," napsal na Twitter komentátor Robert Záruba.

Sám Bartošák to kolem třetí ráno na Instagramu glosoval vtipně. „Elektřina drží, ale voda praskla!" napsal k fotce z noční cesty autem mezi Bratislavou a Ostravou.

„Říkal jsem mu, ať hlavně nezmešká porod! Já jsem u toho svého byl, a tak vím, že je to něco krásného a v životě speciálního,“ udělil Bartošákovi otcovskou radu útočník Ondřej Palát, jemuž se dcera Adélka narodila teprve před půl rokem.

A Patrik skutečně nezmeškal a byl přítelkyni oporou při porodu prvorozeného syna. Tomu šťastný pár dal jméno Damian, a tatínek už se s ním stačil pochlubit na Instagramu.