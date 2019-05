Dojemný moment. Čeští hokejisté trénovali s postiženým chlapcem

Je posedlý hokejem. Míša pozorně sleduje hráče, výsledky i jednotlivé zápasy. Sám dokonce hraje para hokej. To právě sloužilo jako záminka, aby se s ním maminka vydala na led do brněnského Ronda, kde jezdil po hřišti a zkoušel si přihrávat s pukem.

Zatím se za jeho zády potichu plížili čeští reprezentanti, aby ho překvapili. Chlapec do poslední chvíle netušil, co se na něj chystá. Když spatřil hráče v dresech národního týmu, rozzářil se štěstím a okamžitě se zapojil do tréninku. Překonával brankáře reprezentace a přihrával si s dalšími hráči.

Nakonec se se všemi vyfotil včetně kapitána Jakuba Voráčka. „Moc se mi to líbilo,“ rozplýval se dojatý Míša. Své hrdiny uvidí i v akci na ledě během mistrovství světa. Dostal totiž dva lístky na utkání České republiky se Švýcarskem v Bratislavě.

