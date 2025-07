Ošklivé pády, ale i smysl pro humor: Pomalé umírání... Bittner se blýskl. A teď boj

Víkendové etapy měly patřit sprinterům, což někteří fanoušci považují za nudné dny s pořádně třaskavým závěrem. Ovšem i během nich bylo tentokrát o zábavu postaráno. Někteří v sobotu fandili Joau Almeidovi, aby i se zlomeným žebrem dojel do cíle etapy.

Jiní tam zase očima tlačili další nešťastníky, kteří skončili tvrdě na zemi. Třeba z týmu Intermarché-Wanty to byl v sobotu Jonas Rutsch. V neděli zase ze stejného celku Georg Zimmermann, který na silnici nechal značnou část dresu a do cíle dojížděl s velkým přídělem obvazů od lékaře závodu.

V sobotu se sprintovalo do mírného kopce, což byla voda na mlýn Wouta van Aerta. Hvězdný belgický univerzál býval v dřívějších letech častým účastníkem hromadných dojezdů, jenže po nepříjemných zraněních z posledních dvou let se mu v úvodu tohoto roku tolik nedařilo. Že ještě nepatří do starého železa, ukázal třicetiletý cyklista už na Giro d´Italia.

Svým sobotním druhým místem ale všechny překvapil, zvlášť poté, kdy před startem etapy tvrdil, že spurtovat nebude. „Příště to oznámím na Twitteru,“ žertoval pak v cíli Van Aert.

Raději bych jel domů...

Aby svůj vtípek dotáhl do konce, napsal v neděli na svůj účet na síti X: „Dneska budu sprintovat.“

Humorná slova byla po dojetí 9. etapy slyšet i z úst jednoho z jejích dvou hlavních protagonistů. Jonas Rickaert, jenž společně s Mathieu van der Poelem překvapil všechny sprinterské týmy únikem, který chtěli dotáhnout do vítězného cíle, ale jen těsně se jim to nezdařilo, hlásil: „Myslím, že zítra bych raději jel domů. Dělal jsem si legraci, že bychom takto vyrazili do úniku, ale Mathieu to vzal vážně. Pro mě to bylo pomalé umírání. Několikrát jsem mu říkal, že už nemůžu, ale on ať ještě vydržím, že mě tam potřebuje. Pak už jsem to ale nezvládal.“

Přitom hlavním Van der Poelovým cílem nebyla vlastní výhra. „Jonas má velký sen stát na pódiu Tour de France, tak jsem mu ho chtěl splnit.“ A vlastně i splnil. Rickaert byl vyhlášen největším bojovníkem dne.

Ani Nizozemec nakonec výhru neslavil, peloton jej dojel pouhých 800 metrů před cílem. To ale zase dávalo naděje českým fanouškům. Pavel Bittner se totiž v závěrečných stovkách metrů dostal na dobrou pozici, podařilo se mu probojovat za zadní kolo Jonathana Milana. Jenže na rozdíl od sobotního spritu to nebylo vítězné kolo. Na tom se tentokrát vezl Tim Merlier, Ital skončil druhý a před českého debutanta na Tour de France se dostal ještě Arnaud de Lie.

Bittner: Neměl jsem šanci se protáhnout

„Tobi (Lund Andresen) mě dovezl na poslední kilák v super pozici, kde jsem si pak našel zadní kolo Milana a doufal jsem, že budu moct vykouknout z háku. Ale popravdě tím, že Merlier a Milan byli na stejné úrovni, tak jsem neměl šanci se tam nějak protáhnout a musím brát čtvrté místo tak, jak je a být spokojený,“ vzkázal český rychlík.

V pondělí by byl za normálních okolností na Tour volný den. Jenže je 14. července, ve Francii velký svátek Dobytí Bastily. To přeci nemohou cyklisté odpočívat. A když svátek, tak chtějí hostitelé nejslavnějšího cyklistického podniku pořádnou zábavu. Proto naplánovali první horskou etapu tohoto ročníku. Nejsme sice ještě v žádných velehorách, ale i kopce v Centrálním masivu se umí pořádně zakousnout do nohou. Navíc domácí závodníci se budou chtít ukázat.

„Je to velký den ve Francii, bude útočit spousta francouzských závodníků. Takže to bude těžké kontrolovat od startu. Uvidíme,“ ví i muž ve žlutém Tadej Pogačar.

I jeho hlavní soupeři se určitě budou snažit vymyslet taktiku, aby slovinského suveréna dostali do úzkých a smazali na něj manko.