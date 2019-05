AKTUALIZOVAT

9:04 Italský fotbalový velkoklub AC Milán na svém Twitteru také uctil památku legendárního závodníka.

Ciao Niki, leggenda della Formula Uno. Abbiamo corso tutti con te, fino all'ultima curva 🙏🏽

Our condolences for the three-time world champion with Ferrari and MCLaren. Honor to you, #Lauda, from AC Milan and all the Rossoneri in the world. pic.twitter.com/A41yCsphIi — AC Milan (@acmilan) 21. května 2019

8:59 I fotbalový Hoffenheim vzdal hold Nikimu Laudovi. "Dnešek začíná velmi smutně. Odešla další sportovní legenda. Odpočívej v pokoji," napsali na Twitter.

Der Tag fängt sehr traurig an... 😔



Eine weitere Sportlegende ist von uns gegangen. Ruhe in Frieden, #NikiLauda. 🕯🙏🏼 pic.twitter.com/ClSIZQpv3t — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) 21. května 2019

8:54 K srdceryvnému loučení se přidal i šampion F1 z roku 2016 Nico Rosberg. "Drahý Niki. Děkuji za vše, co jsi pro mě udělal. Naučil jsi mě toho tolik. Svou vášeň, bojovného ducha, abych se nikdy nevzádal, i trpělivost s námi mladými. Já a tvých sto milionů fanoušků po celém světě, které jsi tak moc inspiroval, aby se v nejtěžších časech nevzdávali, myslí na tebe a tvou rodinu, a doufají, že budeš odpočívat v pokoji.

8:49 Oficiální twitterový účet Moto GP vyjádřil účast celé komunitě F1 a rodině i přátelům Niki Laudy.

We’re saddened to learn that Niki Lauda has passed away



A three-time @F1 world champion who epitomised bravery and brilliance. A true legend who transcended motorsport



Our thoughts are with his family, friends and the entire F1 community pic.twitter.com/VfjLBvkaFp — MotoGP™ 🇫🇷 (@MotoGP) May 21, 2019

8:43 "Dnešek je smutný den pro F1. Velká rodina Ferrari s hlubokým zármutkem přijala zprávu o úmrtí našeho přítele Nikiho Laudy, trojnásobného světového šampiona. Dva z titulů získal právě s Ferrari. Zůstaneš navždy v srdích nás i fanoušků," stojí v oficiálním prohlášení týmu Scuderia Ferrari.

Oggi è un giorno triste per la F1. La grande famiglia della Ferrari apprende con profonda tristezza la notizia della morte dell’amico Niki Lauda, tre volte campione del mondo, due con la Scuderia (1975-1977). Resterai per sempre nei cuori nostri e in quelli dei tifosi. #CiaoNiki pic.twitter.com/srQUUeDqLw — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 21. května 2019

8:35 Giedo van der Garde, nizozemský závodník, který nakoukl do Formule 1 skrze týmy Caterham a Sauber, sdílel na Twitteru dojemnou rozlučku s rakouskou legendou. "Nebyl jen ohromnou inspirací díky největšímu comebacku v historii sportu, ale i unikátní osobností. Osobně nikdy nezapomenu, jak se mě zastal v Melbourne, když moje kariéra v F1 skončila."

Saddened by the news of Niki Lauda. Not only a huge inspiration with the biggest comeback in sport so far, but a unique personality as well. Personally I’ll never forget him sticking up for me in Melbourne after my F1 career ended. Rest In Peace, Niki. pic.twitter.com/Hz0t3xSR36 — Giedo van der Garde (@GvanderGarde) 21. května 2019

8:29 Rubens Barichello, vítěz 11 velkých cen, vzpomněl na Laudu společnou fotkou. "Odpočívej v pokoji, kamaráde," napsal na Instagram 46letý Brazilec.

8:28 "Šokující a smutná zpráva. RIP Niki," vzkázal skrze Twitter Fernando Alonso, šampion F1 z let 2005 a 2006.

Shocking and sad news this morning. RIP Niki 😔 pic.twitter.com/2bnNdgKzMs — Fernando Alonso (@alo_oficial) 21. května 2019

8:16 Romain Grosjean (vítěz evropské Formule 3 v roce 2007, současný jezdec stáje Haas F1 Team)

8:05 Na Twitteru Laudovi kondolovali i zástupci stáje Red Bull Toro Rosso, za kterou v letošním ročníku F1 jezdí Daniil Kvjat a Alexander Albon.

Today we have lost a motorsport legend and inspiration.



RIP Niki Lauda pic.twitter.com/0FoX4rqB3q — Toro Rosso (@ToroRosso) May 21, 2019

7:56 Johnny Herbert (bývalý jezdec F1 a expert televize Sky Sports) "Velká ztráta pro sport a obrovská díra v našich srdcích. Odvážný, upovídaný, extrémně zábavný. Díky za všechny vzpomínky. Niki!"

A real loss to Sport and a big hole in our hearts. Courageous, chatty, and extremely funny. I am going to miss you being around the @F1 paddock but the legend of Niki Lauda will live on, because you were a very very special man. Thanks for all the memories #3timesWC @SkySportsF1 pic.twitter.com/aUIRML0lNv — Johnny Herbert (@johnnyherbertf1) May 21, 2019

7:52 Mistr světa Formule 1 z roku 2009 Jenson Button vzpomněl na padlou ikonu na svém Instagramu. "Opustila nás legenda. Opočívej v pokoji, Niki."

7:47 Na legendárního závodníka samozřejmě nezapomněla celý Formule 1. "Navždy ho budeme nosit v srdích, bude nesmrtelnou součástí naší historie. Komunita motosportu dnes oplakává zdrcující ztrátu skutečné legendy," stojí v prohlášení na oficiálním twitterovém účtu F1.

Rest in peace Niki Lauda.



Forever carried in our hearts, forever immortalised in our history. The motorsport community today mourns the devastating loss of a true legend.



The thoughts of everyone at F1 are with his friends and family. pic.twitter.com/olmnjDaefo — Formula 1 (@F1) 21. května 2019

7:27 "Niki Lauda byl zářným příkladem, že se tvrdá dřina vyplácí. Tvrdil o sobě, že má skvělý zadek, díky němu dokázal cítit všechno, co se s autem děje. Můj hrdina, přál jsem si, abych byl Senna, ale spíš jsem o sobě zjišťoval, že jsem spíš jako on! Díky za všechno, co jsi sportu dal, Niki, jsem smutný, že jsi odešel," napsal na Twitter francouzský jezdec Indy Car Simon Pagenaud, držitel ceny ESPY pro nejlepšího automobilového závodníka.

Niki Lauda was a pure example of hard work pays off! He said he had a great ass & could feel everything the car was doing. My Hero and I wish I was a Senna but I often think I was born more like a Lauda! Thank you Niki for all that you gave the sport, sad you have left us 🙏 pic.twitter.com/XcAW1AfGco — Simon Pagenaud (@simonpagenaud) May 21, 2019

7:15 V ranních hodinách svůj zármutek vyjádřil i Sébastien Buemi, bývalý švýcarský jezdec formule 1 a vítěz legendárníhjo závodu 24 hodin Le Mans. "Smrt Niki Laudy mě zdrtila, byl to jeden z těch skutečných závodníků. Odpočívej v pokoji, budeš chybět."

Really sad to hear the news that Niki Lauda has died. One of the true racers ! Rest in peace Niki you will be deeply missed. pic.twitter.com/H0QCJhe7i0 — Sébastien Buemi (@Sebastien_buemi) May 21, 2019

7:13 "Niki Lauda, opravdový idol a legenda motorsportu. Mé myšlenky jsou s jeho rodinou a milovanými v těchto časech," tweetoval bývalý motocyklový závodník a dvojnásobný mistr světa Moto GP Casey Stoner.

RIP Niki Lauda, a true Icon and Motorsport legend. Thoughts are with his family and loved ones at this time. pic.twitter.com/v6bOMZfsWc — Casey Stoner (@Official_CS27) May 21, 2019

6:55 Mezi prvními vyjádřili svou účast zástupci stáje McLaren, se kterou Lauda v roce 1984 získal titul mistra světa. Od roku 2012 byl šéfem dozorčí rady.

"Niki zůstane navždy v našich srdcích a navždy bude zakotven v naší historii," napsal McLaren na svůj oficiální twitterový účet.

All at McLaren are deeply saddened to learn that our friend, colleague and 1984 Formula 1 World Champion, Niki Lauda, has passed away. Niki will forever be in our hearts and enshrined in our history. #RIPNiki pic.twitter.com/Ndd9ZEfm6B — McLaren (@McLarenF1) May 21, 2019