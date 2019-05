Tvrďák Gudas má v Bratislavě domácí prostředí: Fandí celá rodina!

Video k článku 1080p 720p 360p REKLAMA Dvojrozhovor: Je to čest nosit jeho číslo na dresu, říká Gudas o tátovi

Děti vám fandí přímo z tribuny. Cítíte jejich podporu?

„Sice je neslyším, je tu randál, ale vzal jsem je po zápase do kabiny. Křičí různé pokřiky, které se naučily. Nejvíc utkání prožívala Leontýnka předloni na šampionátu v Paříži, dokonce plakala, když nám nehráli hymnu. Děti jsou motivace navíc.“

Oba jako by vám z oka vypadli…

„No jo, no! Geny tam jsou, ale pomalu se dostávají do manželky. Malá teď spíš vypadá jako její maminka v dětství.“

Bude z Kvída také hokejista?

„Nechávám rozhodnutí na něm, ale chodí na hokeje, ostatní kluci okolo mají taky děti. Navíc dostává hokejky, takže to mydlí pořád. Asi k němu bude mít blízko, nutit ho však nebudu.“

Slavný rod Gudasů má neobvyklá jména – váš otec Leo, vy Radko, syn Kvído. Má to nějaký důvod?

„Zatím to tak vychází. Udrželi jsme tradici, děda je Oto. Bavili jsme se manželkou, že pokud se nám nebude líbit jméno končící na -o, nebudeme to lámat přes koleno. Kvído se však líbil všem.“

Najdete si čas na rodinu i během šampionátu?

„Ano, ale bývá to hodně narychlo. Teď je cíl medaile a oni to chápou. Mají tu babičky, dědy. Jsem rád, že si užívají rodinu, která je celý rok nevidí.“

To proto, že jste celý rok v Americe. Ale za Philadelphii hraje ještě Voráček s Neuvirthem. Trávíte čas spolu?

„S Michalem jsme bydleli kousek od sebe, »Voras« je od nás taky pět deset minut. Naše holky si sedly, takže jsme se kolikrát po tréninku sešli. I s rodiči, když dojeli. Dali jsme si velký oběd, nějakou tu kachnu. Markéta (Voráčkova přítelkyně) nám dokonce tyto Vánoce sehnala kapra.“

Michal si před rokem vzal vaši sestru Karolínu. Byl jste rád?

„Já jim do toho nekecám, jsou to dospělí lidé. Mám radost, že jsou oba šťastní, a tím to pro mě končí.“

Přesto, přišel si k vám Michal pro povolení? „Jo, ségra za mnou došla, ať se kouknu na telefon. Tam jsem měl zprávu od Michala, jestli mi nevadí, když spolu zajdou na jídlo. Trochu jsem se smál.“

Měl z vás strach?

„Nemyslím si, spíš ze slušnosti. Jde o super kluka, sedli jsme si a jezdíme společně na dovolené.“

RADKO GUDAS (28)

✔ Na MS hraje potřetí, v roce 2014 hrál také olympiádě v Soči

✔ V NHL odehrál 416 zápasů (za Tampu Bay a Philadelphii)

✔ V roce 2012 vyhrál v nižší AHL Calderův pohár s Norfolkem.

Váš otec hrál ve Švédsku, Německu, Finsku i Norsku. Jak jste snášel časté stěhování?Je pro vás velká vzpruha, že v Bratislavě fandí i váš táta Leo?

„Rozhodně. Občas se ho ptám i na rady a hlavně on mi je neustále dává. Prý mám víc střílet. Je ještě ze staré školy, ale na tom velkém hřišti potřebuju pomoc od každého.“

„Nebylo to nic zvláštního. Každý podzim jsme sbalili tašky, sedli do auta a jeli deset, dvanáct hodin. Pak jsme se zabydleli, přišla nová škola, kamarádi, jazyk.“

Bylo těžké se neustále učit nové jazyky?

„Byl jsem malý, takže jsem je uměl během měsíce. Nastoupil jsem do školy, učitel na mě mluvil švédsky a brzy jsem se jazyk naučil. Pak jsem pomáhal mámě s taťkou, aby taky rozuměli.“

Pamatujete si stále jazyky, které jste se učil?

„Jo, švédsky ještě trochu rozumím, německy se domluvím, v týmu máme Rakušana.“

Když se chytnete na ledě s někým z těchto zemí, řeknete mu něco v jeho jazyce?

„Většinou přejdu do angličtiny, ve které v NHL probíhá i nadávání.“