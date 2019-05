Nehoda vozu střelce Krmenčíka: Rozlučka se svobodou. A pak »bourala manželka«

Viktoriáni vyhráli nedělní ligový mač v Liberci (2:0), ale to už věděli, že titul jim sebrala Slavia. Dalo se pít na žal, a hlavně na konec svobody beka Davida Limberského (25). Ovšem ne pod Ještědem!

Tam to nemá ty grády. Nálevny v matičce stověžaté, to je to pravé ořechové. „Krmenčík jel svým autem z Liberce do Prahy,“ pověděl Blesku muž z plzeňského klubu. Následovala mohutná pařba na počest »Limbovy« cesty do chomoutu, který mu co nevidět nasadí okouzlující snoubenka Lenka.

Podle našich zdrojů přiložil ruku k rozpustilému dílu i novic v plzeňském mančaftu Joel Kayamba (27), a kde se vzal, tu se vzal, přišel i Ondřej »Kokeš« Vaněk (28). Ten vyhlášený rošťák už má v ruské Ufě po fajrontě, tak nemohl chybět.

No a pak, ještě před kuropěním, se Krmenčíkovo luxusní žihadlo zjevilo v ulici Dobrovolného, kde má s rodinou kvartýr, a začalo bořit vše, co se dalo. V policejním zápise o nehodě je uvedena coby šofér »Krmelcova« manželka ve čtvrtém měsíci těhotenství Denisa, svědkové šíleného karambolu však hlásí, že všechno bylo jinak.

„V protokolu je Denisa Krmenčík, ale z tohoto auta utekl muž a po chvilce dorazila na místo nehody paní, která uvedla, že auto řídila,“ uvedl pro Blesk jeden z několika svědků.

Všichni tvrdí totéž! Policie tím směrem rozjela pátrání a její tiskový mluvčí Tomáš Hulan sdělil: „Řidič tohoto vozu neměl po nehodě zůstat na místě události. Policisté prošetřují také to, kdo v době nehody auto skutečně řídil.“