Tragická zpráva zasáhla Petra Nedvěda. Zemřel mu otec, za kterým spěchal z Bratislavy!

Bezprostředně po konci mistrovství světa v Bratislavě se Petr Nedvěd z vážných rodinných důvodů odpoutal od týmu. Teď vyšlo najevo proč. Spěchal totiž za vážně nemocným tatínkem, který v pondělí svojí životní bitvu prohrál.

Jaroslav Nedvěd byl vynikající hráč, jenž si jméno udělal během působení v Litvínově na přelomu 60. a 70. let, a ještě lepší trenér. Bílým tygrům v roce 2002 pomohl coby asistent Josefa Jandače k vysněnému postupu do extraligy. „To bylo něco fantastického. Považuji to jeden ze svých největších zážitků,“ rozzářil se vždycky při nádherné vzpomínce. Později se věnoval hlavněmládeži a v jeho první sezoně u A týmu pomáhal i nynější trenérské superstar Filipu Pešánovi!

K hokeji přivedl i své dva syny. Jaroslava, někdejšího nepostradatelného beka Sparty, a mladšího Petra, který v roce 1989 emigroval, aby se později stal respektovanou hvězdou nejlepší ligy světa. Dnes je generálním manažerem hokejové reprezentace. „Kluky jsem sebou bral na hokej odmala. Oba začali velmi brzy. Petr dokonce už někdy ve dvou letech,“ vzpomínal při oslavě svých šedesátin na klubovém webu hrdý otec.

Jeho dres, stejně jako syna Petra, visí na důkaz respektu pod stropem arény. „Jarda byl mimořádný hráč a přirozený lídr. Jak trenér udělal pro Liberec obrovský kus práce,“ vzpomíná manažer Severočechů a bývalý Nedvědův spoluhráč Ctibor Jech. „S Jaroslavem Nedvědem odchází také významný kus naší klubové hokejové historie.“