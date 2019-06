Lubina už zná jména svých asistentů, do Pardubic míří Bělohlav a Janecký | iSport.cz

Devětačtyřicetiletý Bělohlav v minulosti vedl prvoligové České Budějovice, kde působil i jako trenér mládeže do roku 2018, v minulém ročníku byl asistentem Aloise Hadamczika u reprezentační osmnáctky. O devět let starší Janecký se do funkce vrací poté, co v prosinci po Lubinově příchodu skončil spolu s tehdejším dočasným hlavním trenérem Břetislavem Kopřivou.

"Doplnit realizační tým byla jedna z mých nejaktuálnějších priorit. Jsem rád, že jsme se se všemi domluvili na vzájemné spolupráci. Věřím, že vytvoří sehraný tým," uvedl na klubovém webu sportovní manažer Dynama Jaromír Kverka. V realizačním týmu mu zbývá zaplnit ještě místo trenéra brankářů.