Český souboj v Německu! Pod širým nebem se utká Litvínov se Spartou | iSport.cz

Útok na divácký rekord? Zcela určitě. Stadion Rudolfa Harbiga v Drážďanech má kapacitu pro 32 085 diváků. Dosavadní maximum přišlo na extraligu v lednu 2016 při Open Air v Brně, zápas Komety se Spartou sledovalo 21 a půl tisíce diváků. Kromě Winter Classic za Lužánkami se venku hrálo ještě v roce 2011 v Pardubicích.

Ve stejný den, tedy v sobotu 4. ledna 2020, se na fotbalovém stadionu v Drážďanech odehraje i utkání druhé německé ligy mezi domácím týmem a Lausitzer Füchse. Drážďany už s pořádáním duelu pod širým nebem mají zkušenost, v sezoně 2015/16 si na stadion našlo cestu 31 853 diváků!

„Atraktivita utkání bude veliká. Můžeme vytvořit rekord v počtu diváků na stadionu, pokud se nám stejně jako Drážďanům povede přilákat na zápas třicet dva tisíc lidí, což by byl jednoznačně extraligový rekord. Byli bychom rádi, kdyby to tak dopadlo, uděláme pro to maximum,“ řekl o velkolepé akci Jiří Šlégr, generální ředitel Litvínova.

Navíc půjde o vůbec první utkání české nejvyšší soutěže, které se odehraje za hranicemi. „Myšlenka uspořádat utkání pod širým nebem se nám líbila z několika důvodů. Především proto, že český extraligový klub nikdy v historii nehrál zápas v zahraničí v rámci soutěže, takže bychom byli první. Společně se Spartou jsme navíc jedni z nejtradičnějších soupeřů české nejvyšší soutěže a Sparta Praha je pojem po celé Evropě,“ uvedl Šlégr.

Drážďany jsou od Litvínova vzdálené zhruba 80 kilometrů. Verva na speciální zápas vypraví autobusy. Vstupenek by mělo být dostatek, klub chystá i zvýhodnění pro držitele permanentek. „Dále připravujeme reklamní a památeční předměty, které budou důležité, ať už to budou čepice, šály, trička a podobně, aby si fanoušci mohli zakoupit něco, co si můžou schovat a jednou si říct, že Litvínov byl první, kdo hrál extraligu za hranicemi České republiky,“ dodal Šlégr.

Online předprodej vstupenek odstartuje už v úterý 4. června. Ceny na oba zápasy by se měly pohybovat od 550 do 820 korun. Pro fanoušky bude připraven bohatý doprovodný program. Litvínov i Sparta navíc v první třetině nastoupí ve speciálních historických dresech.