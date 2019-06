Krev a bolest kapitána. Chára nesměl hrát, byl aspoň s parťáky na střídačce | iSport.cz

Schenn patří ve finále k nejdůležitějším hráčům Blues. Ve čtyřech utkáních posbíral stejný počet bodů a znát je také jeho fyzické prezence. Pětka draftu z roku 2009, která se celou kariéru vyžívá ve fyzická hře, se snaží vyřazovat hráče Bruins jednoho po druhém.

Ve třetím utkání si Kanaďan počíhal na Davida Pastrňáka, a ten jen díky včasnému úhybnému manévru nepřišel k větší úhoně. V pondělí už Schenn oporu soupeře ze sestavy vyndal. I když to bylo náhodou.

Ve 24. minutě poslal z mezikruží ránu zápěstím, a ta se svezla Chárovi po hokejce až do obličeje. To bylo naposledy, kdy se kapitán Bostonu ten večer objevil na ledě. Po tvrdém zásahu okamžitě odhodil rukavice a led se zbarvil do ruda.

Chára tak bitvu zakončil s 8 minutami a 23 vteřinami hry na kontě, na jeden gól nahrál a dvakrát vystřelil na bránu. V šatně pak došlo na stehy a rozhodnutí o tom, že nejvyšší hráč soutěže už do utkání nezasáhne

„Doktor mu doporučil, aby nehrál. Měl několik stehů a pravděpodobně podstoupí ještě zákrok u zubaře. Nevím, jestli bude příště hrát," přiblížil trenér Bruins Bruce Cassidy.

*BLOOD WARNING

Zdeno Chara takes a puck in the face ... heads off to the room pic.twitter.com/JlWbqsEtiX — Here's Your Replay ⬇️ (@HeresYourReplay) June 4, 2019

Každopádně když nemohl do akce a své herní minuty tak musel přenechat ostatním obráncům, připojil se ke kolegům aspoň psychicky. K helmě dostal celoobličejový kryt a zasedl na střídačku vedle spoluhráčů. Jako správný lídr, který chce ukázat, že jeho tým nic nezlomí.

„Zůstal na lavičce, a to dokazuje, jakého lídra v něm máme," uvedl útočník Marcus Johansson. „Stále na nás mluvil a podporoval nás aspoň slovně. To ukazuje, jaký to je vůdce," potvrzoval autor druhé branky Bruins v utkání mladý obránce Brandon Carlo.

V době, kdy Chára odstoupil ze hry, prohrával Boston 1:2 a stihl už pouze srovnat. Obrat se nekonal a kdoví, jak by všechno vypadalo, kdyby ke zranění jednoho z nejstarších hráčů soutěže nedošlo.

„Nebylo to pro nás snadné, týmu chyběl opravdu hodně,“ řekl pro oficiální klubovou televizi Patrice Bergeron, jenž nahrál v utkání na jednu branku.

Jak to bude s Chárou dál je zatím těžké odhadovat. Do hry se určitě bude chtít vrátit, i kdyby měl odehrát menší porci minut. Bruins už totiž postrádají obránce Matta Grzelcyka, který po naražení na mantinel od Oskara Sundqvista ve druhém utkání nehraje.

Další bek mimo sestavu by pro vývoj vyrovnaného finále mohl být kritický.

VIDEO: Sestřih utkání St. Louis - Boston