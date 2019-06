Romantika v Itálii. Fotbalista Džeko se líbal s vnadnou sexy herečkou

Edin Džeko proti Frosinone dvakrát skóroval, AS Řím zvítězil 3:2 • Twitter.com/ASRoma

Hvězdný útočník AS Řím Edin Džeko si užívá romantické chvíle se svou manželkou • Koláž iSport.cz

Umí si užít prázdniny. Po skončené sezoně se fotbalista Edin Džeko (33) z AS Řím vydal se svou manželkou Amrou (34) do kouzelného italského městečka Portofino. Pět let od svatby spolu vrkali jako dvě hrdličky.