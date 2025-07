Priske: Vindahlovi věřím. Kolečko se vrátí. Změna kapitána? Panák tím ztrácel energii

„Byl to proces. S pány Rosickým a Sivokem jsme se bavili o hodně věcech, když jsme kapitána vybírali. Probírali jsme to i s Filipem Panákem. Víme, že to byl výborný kapitán a cenný hráč týmu, má sparťanské DNA, ale řešili jsme, jestli by neměl být vyměněn. Měli jsme pocit, že není natolik hrdý, že je kapitán, občas tím ztrácel energii. Proto jsme se rozhodli, že najdeme nového."