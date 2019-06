Krutý ortel matky Jágrova spoluhráče! Co řekla o jeho zavražděné ženě (†45)?

Děsivý příběh má zatím dva scénáře - vraždil momentálně hospitalizovaný starší syn Maxim (18), který se po proříznutí hrdla své matky pokusil o sebevraždu? Nebo popadl amok mladšího Arsenije (15), který zaútočil na matku i bratra, a poté doběhl pro souseda, aby měl alibi?

Zatímco vyšetřovatelé zjišťují, kde leží pravda, z rodiny Maxima Sokolova se začínají ozývat první hlasy. Nina Sokolova, matka někdejšího gólmana, všechny překvapila - místo šoku z amoku svých vnuků háze všechnu vinu na zavražděnou Irinu (†45)!

"Cítím šílený vztek. Co je to za matku? Co tak hrozného musela říct svému synovi, že na ni naběhl s nožem, co?" řekla Nina pro REN-TV. "Nevím, co řekla. Ráda bych to věděla, ale už je příliš pozdě," dodala.

Co skutečně stálo za smrtí Iriny (†45) a který ze synů svíral v ruce vraždenou zbraň? To je zatím zahaleno tajemstvím. Snad vše vyjde na světlo v následujících dnech.