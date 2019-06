Jágr o krachu s Veronikou: Nevyšlo to, byla jsi super! Co ho mrzelo?

"Jestliže chceš soudit druhé, začni nejdříve u sebe. Jestliže chceš kritizovat druhé, začni nejdříve u sebe. Jestliže chceš chválit druhé, začni hned a nepřestávej," píše se ve statusu Jaromíra Jágra na Instagramu a facebooku Hokejová rodina.

A útočník Kladna, olympijský vítěz z Nagana a šampion dvou Stanley Cupů ještě pokračoval. "Dnes jsem oznámil, že já a Veronika nejsme už delší dobu pár. Ano, mrzí to, ale co mě mrzelo víc, je, jak byla Veronika po většinu vztahu některými lidmi neprávem kritizovaná. Nevyšlo nám to, ale upřímně musím říci- děkuji, byla jsi super."

Status Jaromíra Jágra k rozchodu s Veronikou Kopřivovou. • Foto Instagram.com

Spekulace o tom, že Veronika už není Jágrovou partnerkou, se rozhořely před několika dny, když začala na Instagram přidávat fotky s modelem Miroslavem Dubovickým. Web Extra.cz informoval o tom, že rozchod slavného páru byl udržen v tichosti proto, aby nevytvořil takový poprask, jako začátek jejich vztahu.

A jak reagovala Veronika? Své vyjádření také "zapostovala" na Instagram a napsala, že to je jediný komentář, který k rozchodu s Jágrem poskytne. A i tento prý brzy smaže…

"Chtěla bych touto cestou zastavit kolotoč spekulací, který se rozjíždí. S Jaromírem už nějakou dobu netvoříme pár a nežijeme spolu. Rozhodla jsem se jít vlastní cestou. Odpovědi na otázky, co, kdy, kde, proč a jak, jsou čistě naše osobní věc a ostatní budou jen spekulace. Neventilovali jsme to, protože jsme měli povinnosti a práci a taky jsme potřebovali čas, abychom se se situací mohli v klidu, bez tlaku a pozornosti médií, vyrovnat," stojí v prohlášení Kopřivové.