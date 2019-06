Valach ostře o dluzích Chomutova: Nemocného syna připravili o milion! | iSport.cz

„Pokud vím, dlužili úplně všem. Komplet. Odshora od sekretářek až po nás hráče," sdělil v nedávném rozhovoru pro Sport obránce Bohumil Jank, který od Pirátů přestoupil do Plzně. A dodal, že zpráva o údajné domluvě mezi klubem a hráči, která vyšla na povrch v lednu, byla smyšlená. „Nějaké slovo pana Veverky nebo kohokoli z vedení pro nás nemá žádnou váhu. Sice nabídnou splátkový kalendář, jenže není ničím garantované, že se něčeho dočkáme. Jakmile bychom s tím souhlasili, už nebudeme tím pádem mít žádnou páku, jak to z nich vytlačit," doplnil.

K nařčením vůči Pirátům se teď přidal Juraj Valach, který v CHomutově strávil tři a půl sezony. "Chtěl bych poděkovat fanouškům Chomutova za podporu, a realizačnímu týmu mimo trenérů. A teď z jiného soudku," začíná jeho příspěvek na Facebooku, ze kterého lze jasně vyčíst, že další slova díků jsou myšlena přesně opačně.

"Také zdravím vedení klubu Chomutova a děkuji jim za to, že připravili mého nemocného syna o skoro jeden milion korun. Zdravím Český svaz ledního hokeje za to, že umožňuj gaunerům působit v nejvyšší lize, a za to, že bankovní záruku na vyplácení hráčů vyplácí jen vyvoleným. Jako samoživitel dvou dětí jsem velmi vděčný této havěti za všechno, a za pomoc, kterou jsem v mé těžké životní situaci dostal," píše Valach.

Valach si poslední tři roky neprochází jednoduchým životním příběhem. V roce 2016 přišel o ženu, jeho manželka Simona začala během pětadvacátého týdne těhotenství krvácet do mozku a už jí nebylo pomoci. Alespoň se doktorům podařilo zachránit chlapečka a holčičku, které nosila pod srdcem. Syn Jerguš při porodu utrpěl poškození mozku. "Ponese si tak určité následky do života, ale je to zlatý chlapec. Děláme s mými rodiči vše, aby se dal dohromady a aby měl život co nejkrásnější a nejlehčí,“ prozradil Valach loni deníku Plus Jeden Den.

Ve své facebookové obžalobě Chomutova pokračoval směrem k osobě Petra Martínka, bývalého obránce, který byl asistentem Vladimíra Růžičky a v týmu by měl pokračovat na stejné pozici i v první lize. "Děkuji panu Martínkovi, že mi zničil kariéru, a že mi jako asistent trenéra byl vždy nápomocný," vzkázal 46letému kouči na dálku.

"Myslel jsem si, že to v Chomutově bude smrdět, protože tam je znečištěný vzduch. Ale město, příroda a vzduch tam jsou v pořádku. Nejvíc tam smrdí lidé okolo hokeje, a čím víc se blížíte směrem k Praze, smrdí to víc a víc," zakončuje svůj příspěvek na Facebooku 30letý obránce.

Pod Valachovým příspěvkem se shromažďují nejen fanoušci vyjadřující podporu, přitakávají i hokejisté s totožnou zkušeností. "Vystižně napsané. Mně dluží tři výplaty," okomentoval Valachovu tvrdou obžalobu chomutovského hokeje útočník Dávid Skokan, který se z Chomutova přes Pardubice a druholigový německý tým Löwen Frankfurt vrátil domů a od příští sezony bude hrát za Košice. Kam povedou další stopy Valacha zatím není známo.