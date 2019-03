Duda po kalamitě: Tři dny jsem se jen plazil. Jágr? Klobouk dolů, je to dědek | iSport.cz

Jak byste zhodnotil zápas s Kladnem, který se vám i přes nedávnou hromadnou otravu z jídla povedlo vyhrát?

„Bylo to výživný. Nebylo na co se šetřit, kopli jsme se do toho a čekali jsme, co se bude dít. Samozřejmě můžu říct, že Kladno bylo o něco lepší, živější, ale to se dalo čekat. Když má dvacet lidí salmonelu, tak to asi bude znát. Ukázali jsme velký charakter a to se počítá.“

Jste příjemně překvapený z toho, jak jste utkání i přes nejistotu nástupu na led a velkou nevolnost dokázali zvládnout?

„My jsme vůbec nevěděli, jestli nastoupíme do zápasu. Vaříme tady ze dne na den. Nevím, jestli vám David Pospíšil (expert ČT) dal nějakou fámu… Nicméně Davide poslouchej: ´Dvacet lidí mělo salmonelu a dvacet lidí se z toho jako frajeři vylízali a prostě každý zápas, každý trénink sem jdou a nechají na ledě všechno, co v sobě mají.´ To je tak všechno.“

Měli jste před zápasem v hlavách, že situace je stále dost komplikovaná?

„My jsme tohle vůbec neměli čas řešit. Když to řeknu po svém, tak jsme spíš řešili, jestli chčiješ prdelí, zvracíš, jsi v křečích, nebo máš problém si vůbec zavolat záchranku. My jsme měli úplně jiné starosti. Moje domněnka je taková, že nás tohle stmelí ještě víc. Když budeme takhle fárat, tak budou ještě lepší zítřky.“

Podle Tomáše Plekance se z vítězství radoval chytřejší tým. Souhlasíte s ním?

„Určitě. Myslím si, že kdyby diváci, nebo hráči Kladna zažili to, co se stalo nám minulý týden, tak prostě musíš hrát chytře. Musíš hru tomu přizpůsobit a hrát tak, co ti dovolí fyzičnost. My jsme to do puntíku plnili a v bráně jsme měli skvělého Peteho (Justin Peters), který nám dal šanci, abychom mohli dojít k řece a napít se.“

SESTŘIH: Chomutov - Kladno 2:0. Peters byl nepřekonatelný, výhru trefil Sklenář 720p 360p REKLAMA

Vaše taktika vám přinesla ovoce až ve třetí třetině, kdy jste dali oba góly. Myslíte, že jste Kladno i trochu utahali?

„Ne, oni jsou živí. Měl jste někdo z vás salmonelu? (ptá se hloučku novinářů) Tři dny se prostě plazíš po zemi v křečích a celý tělo je totálně out. Dalo se očekávat, že Kladno bude živější. My jsme čekali na naší chvíli a já věřil, že přijdou šance, při kterých musíš mít instinkt lovce a prostě nekompromisně zakončit.“

Dokázali jste si tedy, že i s průjmem to jde?

„Musí to jít. Buď máš v sobě touhu bojovníka a budeš bojovat, nebo nemáš. Za mě osobně… V životě mě nic nezlomilo. Takže nějaké S mě nezlomí. Když jsem dokázal zaběhat půl maraton bez tréninku, tak něco takového mě určitě nezlomí.“

Předpokládám ale, že velkou zásluhu na vašem návratu na led mají i lékaři, nebo ne?

„Tak samozřejmě. Je to práce celého realizačního týmu. Všech kluků, držíme pospolu. Když si zapátráte, zjistíte, že sezona není lehká, je těžká. Kdo čekal, že přijde taková facka, která je brutální. Výkon proti Kladnu nám ukázal cestu, kterou musíme jít. Nevyhráli jsme válku, jen jednu bitvu. Jedenáct dalších je před námi.“

Váš spoluhráč David Štich přiznal, že při kalamitě shodil zhruba devět kilogramů. Jako moc jste vy ubral na váze?

„Asi osm kilo jsem dal dolů. Pak nějaký tři jsem dal nahoru, takže jsem zhruba na 94, 95 kilech. Tělo si ale pamatuje, takže co potřebuje, na to si ho připravím. Za tuhle váhu jsem spokojený.“

Při salmonele se prý ubírá i na síle. Je to i váš případ?

„Síly mám jako lev.“

Jste spokojený z toho, jak se vám s týmem povedlo ubránit elitní kladenskou lajnu s Jaromírem Jágrem a Tomášem Plekancem?

„Naše speciální lajna udělala perfektní práci. Dá se říct, že kluky vymazali. Klobouk dolů před nimi.“

Co jste říkal na výkon sedmačtyřicetiletého kladenského matadora?

„Klobouk dolů. Je to dědek, ale samozřejmě to má pořád v rukách. Mě ale Jerry (Jágr) nějak moc nezajímá, pro mě je Kladno Kladnem a jeden hráč prostě nikdy nevyhraje zápas. My musíme koukat jenom na sebe.“