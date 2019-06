Rozvádějící se střelec Koller: Takhle zapomíná na soukromé trable!

Přiletěl jste z Hongkongu, jak jste si to tam užil?

„Bylo to příjemný, hráli tam proti sobě bývalí hráči Dortmundu a Liverpoolu. Vše perfektně zorganizovaný a krásný zápas s dobrou atmosférou.“

Byl čas si tu exotiku prohlédnout?

„Celkem ano, byl jsem čtyři dny v Hongkongu a pak ještě tři dny s Romanem Weidenfelerem, bývalým gólmanem Dortmundu, v Číně plnit sponzorské aktivity Borussie.“

Co vás tam zaujalo?

„V Hongkongu i v Číně jsem byl poprvé. Hongkong je krásný, u moře, je tam čisto, všechno funguje. A Čína, to je zas něco jinýho, velkýho. Celkově to byl super zážitek.“

Jste s někým z exspoluhráčů v pravidelném kontaktu?

„Nedávno jsme založili tým, byla to už třetí akce, takže ty kontakty se obnovily a uvidíme se při různých akcích ve všech koutech světa.“

Potkali jste se s Vladimírem Šmicerem a Patrikem Bergerem, zkušenými cestovateli, kteří přiletěli hrát za Liverpool.

„Byli jsme v Hongkongu ubytovaní zvlášť, ale se Šmícou jsme si jeden večer pokecali.“

Máte obvázaný stehenní sval, to jste si natáhl tam?

„Jo, v poslední minutě... Moc nás nebylo a bylo tam dost horko, proto to skončilo takhle. Hlídám se, abych to úplně neutrhnul.“

Jaké máte plány?

„Jsem ambasadorem reprezentace do devatenácti let, v červenci bude Euro v Arménii.“

Vy jste byl na několika zápasech hokejového MS na Slovensku a na Příba Cup pár reprezentantů dorazilo. Jak se vám s nimi hrálo?

„Dobře, bylo mi ctí. Těšil jsem se hlavně na Voráčka a Frolíka. Jsem rád, že jsem si s nimi mohl zahrát.“